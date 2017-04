Ile Maurice: Parlement - Un budget de plus de 2,3 milliards à l'agenda

La séance de mardi pourrait être aussi longue que les deux précédentes. Le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, présentera le Supplementary Appropriation (2015-2016) Bill en première lecture pour un budget supplémentaire de Rs 2,38 milliards.

Cet argent est destiné notamment à l'Assemblée nationale, à la Commission électorale, au Registrar General Department, aux divers ministères ainsi qu'au bureau du Premier ministre (PM).

Toujours en première lecture, Pravind Jugnauth présentera le Business Facilitation (Miscellaneous Provisions) Bill. Les débats sur le Land Drainage Authority Bill se poursuivront aussi car celui-ci devra être voté ce jour-là. Le Mauritius Institute of Education (Amendment) Bill sera également débattu et voté. Le Shooting and Fishing Leases (Amendment) Bill est, lui aussi, à l'agenda.

Une motion d'Adrien Duval figure en dernière position sur l'agenda. Elle est libellée comme suit : «This Assembly resolves that the Financial Services (Exemption from Approval of Controllers and Beneficial Owners) Rules 2017, published under Government Notice No. 15 of 2017 and laid on the Table of the Assembly on 28 March 2017, be disallowed.»

Par ailleurs, huit questions ont été adressées au PM et 57 aux ministres. Roshi Bhadain a déposé trois questions, dont l'une sur les allocations touchées par les anciens membres du board du Cardiac Centre et les conditions d'emploi de Naila Hanoomanjee à la State Land Development Company.