Ile Maurice: Bérenger - «Maya Hanoomanjee l'une des pires Speakers de toute l'histoire»

«La démocratie parlementaire continue à être bafouée avec la complicité permanente de la Speaker... » Virulente sortie de Paul Bérenger contre Maya Hanoomanjee. C'était lors de la conférence hebdomadaire du MMM au Hennessy Park Hotel, à Ebène samedi 22 avril.

«La semaine au Parlement, seulement trois questions ont été débattues. Speaker soutir Pravind Jugnauth pu perdi létan. C'est honteux de sa part. Maya Hanoomanjee pu dan listwar kouma enn de bann pli mové Speaker», a ajouté le leader des mauves. Il a ajouté que «cette dernière et la majorité cherchent tous les moyens pour bloquer l'opposition et l'empêcher de poser des questions au Parlement».

«So arogans dégoutan»

Le conseiller spécial au bureau du Premier ministre, Gérard Sanspeur en a aussi pris pour son grade. «Skandal lor skandal. Gérard Sanspeur Rs 500 000 lapei pa asé. 15 missions à l'étranger en deux mois au coût de plus de Rs 1,7 millions. So arogans an plis dégoutan.»

Le leader du MMM a, dans la foulée, demandé à ce que le gouvernement dise ce qui se passe réellement au sein de Mauritius Telecom et de rendre public le salaire de son Chief Executive Officer, Sherry Singh. «Bizin koné ki abus pé fer akoz gouvernman mazoriter. Kan koz lor la dan Parlement ena 'black-out'. Sherry Singh gagn plis ki Rs 1 million par moi. Nou ena drwa koné», a déclaré Paul Bérenger.

Commentant la présence de Claudine Razaimamonjy à Maurice, Paul Bérenger indique que «toute cette affaire fait grand bruit à Madagascar». «Après Sobrinho aster lot zafer. Gouvernman lahont. Personn pa koné kot li été là.»

Autre sujet discuté lors de cette rencontre: l'arrestation du secrétaire général du MMM, Ajay Gunness. L'ancien leader de l'opposition est catégorique. «Il a été victime d'un coup monté. C'est un abus révoltant de 'provisional charge' logée par la police», a fait ressortir Paul Bérenger. Il affirme toutefois que «le MMM est solidaire avec Ajay Gunness».

Le MMM a également indiqué qu'il rejoint le Parti travailliste et le PMSD qui ont demandé à Pravind Jugnauth de suivre l'exemple de Theresa May et d'entamer les procédures pour des élections générales anticipées. «Pu enn fois Pravind Jugnauth ti bizin ena kouraz ek dignité», a-t-il ajouté. Et de poursuivre que «le MMM ira seul aux prochaines élections comme en 2010 car, plus que jamais, il faut changer le pays».

Pour ce qui est du rassemblement du 1er mai, le MMM donne rendez-vous à ses partisans à Rose-Hill.