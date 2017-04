Ile Maurice: Etienne Sinatambou - «L'opposition est de mauvaise foi»

«Les deux motions de disallowance présentées par l'opposition mardi dernier étaient vouées à l'échec.» Déclaration du ministre de l'Environnement et de la sécurité sociale. Etienne Sinatambou intervenait lors d'une conférence de presse organisée ce samedi 22 avril. Le ministre a affirmé que la présentation de ces deux motions démontre «la mauvaise foi de l'opposition».

«La raison de la motion de disallowance sur l'augmentation des prix du carburant avait pour but de révoquer la décision prise par le gouvernement. Soit les Government Notice (GN) 26 et 30 passées en 2017. Or, les arguments des députés de l'opposition étaient, eux, basés sur la price structure utilisée pour calculer le prix de l'essence. Soit la GN 9 passée en 2011», déplore Etienne Sinatambou. Il estime aussi que l'opposition n'a pas fait son «homework» quant au pricing mechanism. Etienne Sinatambou explique que l'achat des produits pétroliers, du riz, du gaz ménager et de la farine, entre autres ont rapporté Rs 1,3 milliard au pays en 2016.

Le député Adil Ameer Meea en a, lui aussi pris pour son grade. Etienne Sinatambou lui reproche d'avoir dit au Parlement que l' «Automatic Pricing Mechanism has absolutely no credibility left». «Sa mécanisme là ti né sous règne de so leader mem sa, kan li ti Premier ministre en 2004», devait faire ressortir le ministre de l'Environnement. Et de poursuivre que «l'Automatic Pricing Mechanism a été remplacé en 2011 par le Petroleum Pricing Mechanism.»

La motion of disallowance déposée par le député bleu, Patrice Armance pour annuler la Governement Notice 40 visant à exempter la Metro Express Ltd d'une EIA Licence a aussi été abordée. Selon Etienne Sinatambou la décision prise par le gouvernement a pour bur d'accélérer l'avènement du Metro Express. «Nous tous au gouvernement pensons que le projet Metro Express est dans l'intérêt national et contribuera au développement économique du pays.»