Algérie: "Le programme de l'alliance MSP-FC aspire au développement de l'Algérie" (Mokri)

Tebessa — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderazak Mokri, représentant de l'alliance MSP-Front du changement (FC), a considéré vendredi après-midi à Tébessa que le programme de l'alliance est "intégral et aspire au développement de l'Algérie et à semer la sérénité le long de son territoire".

Dans un meeting animé au palais de la culture Mohamed-Chebouki dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 4 mai, Mokri a assuré que ce programme a pour ultime finalité "l'intérêt de l'Algérie et la concrétisation de son grand rêve en luttant notamment contre la corruption et l'ignorance".

"Des solutions réalistes aux problèmes que rencontre le pays dont ceux du logement et de l'emploi sont proposées par ce programme qui garantira le décollage de l'économie nationale, la sécurité alimentaire et transformera le pays en une destination touristique par excellence", a encore affirmé Mokri.

Le programme de cette alliance, a ajouté son représentant, fixe l'objectif "de faire de l'Algérie en 5 ans une destination première dans le monde arabe, d'assurer en 10 ans sa sécurité alimentaire et d'en faire en 20 ans un pays industrialisé leader en Afrique et dans le monde arabe et l'une des 20 premières industries au monde".

Mokri a invité tous les partis qui sortiront vainqueurs de la prochaine élection "à coopérer dans l'intérêt de l'Algérie" et a appelé les citoyens à se diriger en masse le 4 mai vers les urnes "pour choisir les candidats intègres, compétents et aptes à bâtir la dignité, la gloire et l'avenir de l'Algérie".