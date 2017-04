Cote d'Ivoire: BTP - Les acteurs reflechissent sur l'avenir du secteur

Un communiqué de l'agence de gestion et de planification de la dette UMOA-Titres informe que la Direction… Plus »

Selon Konan Kan, promoteur de ce concours "beaucoup d'entreprises intervenant dans le secteur du Btp sont dans l'informel. Ce prix vise a les inciter a respecter les normes et à se mettre en règle vis-a-vis de la loi (être déclaré a la Cnps, payer les impots et a être equipé et organisé pour gagner de grands marchés). "c'est parce qu'on n'est pas équipé que de grands projets comme le 3eme pont ou l'autoroute du Nord (Yamoussoukro-Abidjan) sont attribués a des multinationales",explique-t-il. Avant d'ajouter que "Les Oscars du Btp" visent a tirer les entreprises locales vers le niveau des multinationales.

