Quant au député vice-président de l'Assemblée nationale Moustapha Cissé Lô, également présent à la rencontre, il a lancé un défi à Karim Wade, le fils de l'ancien président déchu Abdoulaye Wade et candidat du Pds à la présidentielle de 2019, « à s'inviter au champ politique et éclairer les Sénégalais au lieu de rester à l'écart dans son refuge en alimentant les débats politiques ».

Revenant par ailleurs sur l'idée de « cohabitation » qui s'immisce depuis quelques sur le champ politique, la présidente du mouvement des femmes de l'Alliance pour la République (Apr), a affirmé sans ambages que « c'est une chimère, ça me fait rire». Se prononçant par ailleurs sur les cas d'Aliou Sall et d'Abdoulaye Thimbo, respectivement maires de Guédiawaye et de Pikine qui ont déclaré leur retrait de la course aux élections législatives, l'ancien professeur de l'actuel président de la République dans les années 80, Mariéme Badiane, a déclaré que cette « mesure est une sage décision prise par les responsables voulant taire les rumeurs d'une soi-disant dynastie Faye-Sall, et cela, malgré les réticences des partisans par rapport à cette décision».

