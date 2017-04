Sénégal: Curricula Unifies du système éducatif - Les défis d'une perspective

Dans un but ultime, le Projet d'appui au renouveau des Curricula (Parc) cherche à unifier et d'apporter une cohérence des curricula de tous les ordres d'enseignements pour une offre de formation de l'école sénégalaise de qualité. En attendant les résultats du Parc, quel défi pour atteindre cette perspective éducative ?

A l'aune de la mise en œuvre du programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence (Paquet), l'unification des curricula pose trois principes fondamentaux. Il s'agit de l'adhésion des enseignants et des enseignés, le soutien des populations et l'engagement politique.

Pour ce dernier axe, les autorités en charge du secteur éducatif ont engagé une initiative dénommée Parc. Le Projet d'appui au renouveau des Curricula tente d'apporter une cohérence entre les ordres d'enseignements et une offre de formation des enseignements et des manuels didactiques adaptés aux enjeux actuels de société. L'harmonisation des programmes, en mettant en adéquation les démarches et les procédures entre les ordres d'enseignement, s'impose dans un contexte à multiples défis. Pendant que l'objectif de scolarisation en fin 2015 reste encore à parachever aussi bien pour l'accès que pour l'achèvement (un TBS de 86,4% à l'élémentaire), le faible niveau des élèves est perceptible sur les résultats des examens nationaux. La problématique de la qualité des enseignements et des apprentissages est devenue un enjeu national.

L'autre dysfonctionnement pour l'unification des curricula est le «hiatus entre les prescriptions axiologiques des lois d'orientation de l'éducation nationale et les finalités assignées aux programmes en vigueur». Dans le document sur l'orientation et la méthode (Dome), on peut lire que «l'enseignement moyen est toujours arrimé au secondaire alors que la loi 91-22 du 16/02/91 prévoit un cycle fondamental polyvalent allant du préscolaire à la classe de 3ème ».

L'autre préalable de l'atteinte d'une unification des curricula est la correction des «nombreuses discontinuités dans les progressions scientifiques et pédagogiques d'un ordre d'enseignement à un autre, d'une discipline à une autre, voire au sein d'une même discipline».

La note du Dome souligne que «le déficit d'articulation en termes de contenus et de méthodes entre les différents programmes jurant avec une perspective interdisciplinaire féconde».

Dans une perspective lointaine, le Parc vise des «curricula portés par la formation des enseignants, l'outillage didactique pour l'enseignement et l'apprentissage par la production de manuels et la définition des types d'épreuves pour l'évaluation des profils spécifiques».

En voulant optimisant les expériences en matière de réforme des curricula réalisées dans les différents ordres d'enseignements, le Parc veut un profil général de sortie et des profils spécifiques de sortie. Car, lit-on dans le Dome, «l'espace scolaire est traversé par de nouvelles problématiques liées aux mutations de la société et aux enjeux du développement durable».