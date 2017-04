Landing Savané et AndJef/Pads-A invitent les divers acteurs de la coalition présidentielle au consensus autour des candidats à la députation investis par leur propre camp. Au cours de leur dernière rencontre d'instance, les « Follistes » ont en effet assuré que c'est là l'un des gages pour assurer à Bennoo Bokk Yaakaar une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale.

Après avoir noté avec « satisfaction », au cours de son secrétariat exécutif du mercredi 19 avril 2017, la mise en place de son comité électoral national en perspective des élections législatives de juillet 2017, avec « pour mandats, de veiller à la stricte application des règles et principes fixés par le parti et de s'investir au plan local et national avec toutes les autres composantes de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar pour gagner dans les urnes», le parti de Landing Savané a lancé une invite pressante aux membres de la coalition présidentielle.

Pour l'instance dirigeante des « Follistes », il importe aujourd'hui plus que jamais que « les différentes composantes de Bennoo Bokk Yaakaar se montrent pleinement conscientes de leur responsabilité, s'unissent, travaillent ensemble autour des candidats investis par la coalition et rallient autour d'eux la majorité des Sénégalais et Sénégalaises pour donner une majorité qualifiée au président de la République à l'Assemblée nationale ».

Dans la foulée, Landing Savané et cie ont dit avoir « hautement » apprécié la rencontre entre les leaders de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, les leaders des autres coalitions qui soutiennent le président de la République et le Président Macky Sall, président de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Pour le secrétariat exécutif d'Aj/Pads-A, « cette rencontre de haute portée politique traduit la volonté déjà exprimée du président de la République de rassembler l'ensemble des forces progressistes pour aller de maintenant jusqu'aux législatives et les emporter ». Félicitant dans la foulée Macky Sall pour cette « excellente initiative », les «Follistes» ont fini par l'encourager à « assumer pleinement son rôle de rassembleur qui permet de définir le cadre collectif capable d'emmener la coalition à la victoire ».