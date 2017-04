Afrique: Hépatites B et C - L'alerte de l'OMS sur la menace d'une prévalence accrue à travers le monde

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 325 millions de personnes sont chroniquement infectées par le virus de l'hépatite B (VHB) ou C (VHC). Face à ces chiffres alarmants, le dernier rapport mondial met en évidence la nécessité d'une action urgente dans le monde pour contrer l'hépatite en dépistant 90% et à traiter 80% des cas d'ici 2030.

Le rapport de l'OMS révèle que la grande majorité des personnes affectées n'a pas accès à des tests de dépistage et des traitements qui pourraient leur sauver la vie. Mais ce qui est plus inquiétant, informe le rapport rendu public hier, vendredi 21 avril, cela signifie que «des millions de personnes sont menacées par des malades souffrant d'infection qui évoluent lentement vers l'insuffisance hépatique chronique, le cancer et la mort.»

Le rapport de déplorer l'augmentation de la mortalité et des nouvelles infections qui ont permis de dénombrer 1,34 million de décès en 2015. Des données qui ont permis de constater la diminution de la mortalité liée à la tuberculose et à l'infection au Vih Sida alors que celle de l'hépatite ne cesse d'augmenter. En atteste le nombre de nouveaux cas d'infection causés par le Virus de l'hépatite C qui est passé à 1,75 million portant à 71 millions de personnes qui souffrent de ce virus dans le monde entier.

Toutefois le rapport de préciser que même si le nombre de décès dû à l'hépatite C a accru, il a été constaté un net recul des nouvelles infections de cette maladie grâce à l'augmentation de la couverture vaccinale des enfants: « 84% des enfants nés en 2015 ont reçu trois doses recommandées vaccin contre le VHB ».

PLUS DE 60 MILLIONS EN AFRIQUE

Concernant la situation épidémiologique de l'hépatite B à travers le monde, l'Oms de révéler que 6,2% de la population ouest du pacifique (115 millions) sont touchés. Suivie de la région africaine où 6,1% de la population (60 millions) souffrent d'hépatite B. Alors que dans la partie de la méditerranée occidentale, 3,3% de la population (21 millions) sont atteints par ce virus, tandis qu'en Asie du Sud-est, seuls 2% de la population (39 millions) sont touchés. Tandis que la région européenne est à 1,6% de la population (15 millions) et la région des Amériques: 0,7% de (7 millions).

En ce qui concerne le Virus de l'hépatite C, il est actuellement estimé que les pratiques d'injection avec des instruments contaminés dans les centres de santé et la consommation de drogues injectables sont les voies les plus courantes de transmission. La prévalence de cette infection qui ressort de l'OMS présente la région méditerranéenne comme la plus élevée avec 2,3 % de la population (15 millions) suivie de l'Europe avec 1,5 % de la population, l'Afrique (11 millions de cas) et l'Amérique (7 millions de cas) sont à égalité avec 1%.

L'Asie du Sud-Est à la prévalence la moins élevée avec 0,5% de la population (10 millions). Ce que le rapport a confirmé en citant les progrès de la Chine où une large administration du vaccin à la naissance contre le VHB (96%) a permis à ce pays en 2015 de réduire à moins de 1% sa prévalence de l'hépatite B chez les enfants de moins de 5 années. L'Egypte et le Pakistan ont également baissé leur prévalence de l'hépatite C grâce à une concurrence des génériques.