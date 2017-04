Sénégal: Conakry capitale du livre - Du 23 au 27 avril -L'agenda du Sénégal, invité d'honneur

A partir de ce 23avril (dimanche), Journée mondiale du Livre et du Droit d'auteur, et jusqu'au 27 avril prochain, la ville de Conakry sera la capitale mondiale du livre, une décision de l'Unesco, et le Sénégal sera son invité d'honneur ; entre autres pour sa «riche production littéraire». La délégation sénégalaise qui se rendra en Guinée sera donc composée d'écrivains, d'universitaires, d'éditeurs et d'artistes, sans compter les représentants des associations professionnelles qui s'intéressent au livre et à la lecture.

Dans le communiqué parvenu ce jeudi 20 avril à la rédaction de Sud Quotidien, le directeur du Livre et de la Lecture, Ibrahima Lô, annonce d'ailleurs l'hommage qui sera rendu, à titre posthume, à l'écrivain Camara Laye, auteur d'un «Enfant noir» quasiment sans âge. Le Pr Boubacar Barry, historien, connu pour ses travaux sur la Sénégambie, et Djibril Tamsir Niane (Soundjata ou l'épopée mandingue) seront quant à eux célébrés de leur vivant.

A côté, Conakry accueillera aussi toute une série de colloques et conférences, autour de thèmes comme les «mutations et perspectives» de la littérature sénégalaise, «la place du livre en Afrique», la Sénégambie, entre «aujourd'hui et demain», ou encore «Kurukan Fuga et nous : leçons d'hier pour demain». On citera encore, toujours au sujet de cet agenda sénégalais à Conakry, l'allocution du ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, lors de la cérémonie officielle, ou la soirée musicale qui sera animée par la chanteuse Titi. Sans oublier que le Sénégal aura son stand à lui.