Sénégal: Visite des zones inondables de Matam - Les recettes de Pape Gorgui Ndong

Le ministre délégué auprès du Ministre du renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie, chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues était l'hôte de la région de Matam. Pape Gorgui Ndong y a effectué une tournée de partage et de discutions avec les acteurs, pour anticiper sur les problèmes afin de lutter efficacement contre les inondations.

Pape Gorgui Ndong ministre délégué auprès du Ministre du renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie, chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues était l'hôte de la région de Matam. Venu dans le cadre d'une tournée nationale qu'il entend dérouler à travers plusieurs localités du pays, jusque-là sujettes à des inondations durant l'hivernage, il a ainsi visité les localités de Kanel, Diandioly, Doumga, Matam et Ourossogui.

Histoire de prendre les bonnes décisions pour une mise en œuvre de mesures transitoires permettant de bien préparer l'hivernage 2017. La tournée s'est ainsi contenue dans une journée de partage et de discutions avec les acteurs, a abouti à une prise de dispositions conséquentes qui permettraient d'anticiper sur les problèmes afin de lutter efficacement contre les inondations. Comme par exemple, au niveau de Diandioly, le dessablement de la rivière qui ceinture le village, qui, du fait des obstructions, inonde toutes les habitations situées dans le bas-relief.

Au niveau de Doumga Ouro Alpha, les mesures d'appoint porteront à rendre fonctionnel la canalisation assez vétuste, alors que dans la ville de Matam, il s'agira de procéder à la fermeture des brèches de la diguette de protection. Autant de mesures transitoires qui, de l'avis des techniciens, permettront de bien préparer l'hivernage 2017, en attendant la construction d'ouvrages structurants qui sont déjà en projet et qui à termes aideront efficacement à mettre un terme à la lancinante question des inondations.

«Nous avons vu des ouvrages qui ont été déjà mis en œuvre et nous avons observé que pour l'essentiel, les attentes portent sur la construction d'autres ouvrages, des digues de protection mais aussi des canalisations avec des mesures conservatoires à mettre en place pour permettre aux populations d'être en sécurité», renseigne le ministre délégué. Avant d'expliquer, «nous avons vu une région un peu touchée par les inondations. Cela nécessite impérativement des actions urgentes de la part de l'Etat pour permettre aux populations de vivre dans la quiétude pendant la période hivernale. Dans la commune d'Ourossogui, un important programme est déjà entamé avec le ministère du renouveau urbain, surtout dans sa phase de restructuration des anciens quartiers, dans la commune de Matam, le processus très avancé de la construction d'une digue-route de protection va définitivement régler le problème d'inondation au niveau de la ville».

«NOUS NE DEVONS PLUS ETRE DANS L'URBANISME DE REPARATION»

Le ministre délégué rappellera que, depuis 2012, des mesures exceptionnelles ont été engagées par le gouvernement du Sénégal avec le Plan décennal de lutte contre les inondations d'un coût de 766 milliards de Fcfa. «Le président de la République a pris de bonnes dispositions dans cette quête perpétuelle de mettre les populations dans les meilleures conditions de vie et d'épanouissement».

Les pouvoirs publics, accompagnés des techniciens et en concert avec les collectivités locales, doivent travailler à ne plus permettre aux populations d'habiter dans les zones non-aedificandi. «Il devrait en être de même pour l'installation des quartiers précaires dans des zones inconstructibles», conclut-il.