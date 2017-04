Le Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, était hier, vendredi 21 avril, l'hôte de l'Université Alioune Diop de Bambey (Uadb). Il est venu s'enquérir de la situation des diplômes en santé communautaire qui courent depuis 10 ans derrière la création d'un statut dans la Fonction publique

Le Médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé a rencontré hier, vendredi 21 avril, le Recteur de l'Université Alioune Diop de Bambey (Uadb)et ses collaborateurs et les représentants des étudiants en santé communautaire. Après une séance d'une demi-heure, Me Alioune Badara Cissé a été bien informé sur les difficultés auxquelles sont confrontés les diplômés de l'Unité de formation et de recherche de santé communautaire. «Je suis venu à l'Université Alioune Diop de Bambey rencontrer, à ma demande, Mr le Recteur, Le Professeur Lamine Guèye. J'ai pensé le faire fort des prérogatives que confère la loi de veiller à ce que l'égalité de tous devant le service public soit respecté, mais aussi de participer à ma manière et à la mesure des moyens dont je dispose, à la pacification du territoire national dans le domaine qui s'intègre dans les rapports entre l'administration et ses administrés, les démembrements de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises privées dès lors qu'elles sont investies de service public».

Et il poursuit : «ayant eu vent de ce qu'il y avait une formation en santé communautaire et pour laquelle il n'y avait pas de corps au niveau de la fonction publique, cela posait un problème de statut. J'ai pensé venir à la source m'imprégner du problème. Nous avons ensemble, le recteur entouré du vice-recteur chargé des études et celui chargé du partenariat et du Directeur de l'UFR, unité de formation et de recherche, fait le tour de la question, une documentation m'a été remise. Et j'ai senti en eux un engagement très ancien de voir ce problème résolu. J'ai été bien renseigné, venu rencontrer le recteur et ses collaborateurs, savoir de quoi il en retourne. Je ne succombe pas aux assauts de la presse. Cela me vaut pour permettre à moi-même et à mes collaborateurs de retour à Dakar de nous pencher sur le problème, que les étudiants de l'université Alioune Diop inscrits en santé communautaire sentent qu'au-delà de leurs revendications perlées, de l'action du Recteur et de ses collaborateurs qu'il ait une autre voix qui est venue s'adjoindre aux leurs».

Le Recteur de l'Université Alioune Diop de Bambey, le Pr Lamine Guèye pense que «ces diplômés en santé communautaire doivent entrer dans la Fonction publique avec la création du corps en santé communautaire. On se réjouit qu'une bonne partie des diplômés s'insèrent dans les ONG, dans le privé. Mais pour des raisons de justice et d'équité, nous pensons aussi que ces diplômés doivent pouvoir entrer dans la fonction publique, le Médiateur ayant eu ses informations est venu prendre nos avis, récupérer tous les documents que nous avons, afin de travailler sur la création de ce corps des diplômés en santé communautaire», a-t-il conclut.

Rappelons que la première promotion des diplômés en santé communautaire remonte à 2010