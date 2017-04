Afrique: «Rencontres Africa» Be to Be - Le CDES coordonne la participation sénégalaise

La deuxième édition des rencontres d'affaires dénommée «Rencontres Africa» se tient en terre africaine du 2 au 6 mai prochain.

Un moment Be to Be (d'échanges directs) entre les représentants des entreprises françaises et africaines, de nouer des partenariats et de diversifier les opportunités d'affaires entre opérateurs. Babacar Diagne, président du Conseil national des entreprises sénégalaises du Sénégal (Cdes), a donné l'information jeudi dernier, à Dakar.

Tenue pour la première fois en France, la deuxième édition dénommée «rencontre Africa» se tient en terre africaine. Ces rendez-vous d'affaires réunissant plus de 1000 entreprises françaises et africaines, vont se tenir dans 3 pays africains dans la semaine du 2 au 6 mai 2017. D'abord en Côte d'Ivoire du 02 au 03 mai, puis en Tunisie et au Kenya du 04 au 06 mai. Babacar Diagne, président du Conseil national des entreprises du Sénégal (Cdes) a fait face à la presse jeudi dernier indiquant ainsi que sa structure a été choisie pour coordonner et conduire la participation d'une vingtaine d'entreprises sénégalaises à y participer. «Un choix qui s'impose comme un challenge pour le Cdes en tant que jeune structure, mais également une opportunité pour de futur challenge», a-t-il fait savoir.

Le but visé est de «raffermir les relations commerciales entre les entreprises françaises et africaines», a-t-il expliqué. Selon lui : «Les échanges commerciaux intra-africains représentent seulement 18% contre 47% avec la France. Donc, il urge de les développer. Et ces rencontres peuvent y concourir. D'ailleurs, nous avons beaucoup travaillé à l'allègement des critères de sélection et de participation massive des entreprises. Et pour ce faire, nous invitons toutes les entreprises qui le souhaitent exporter avec des entreprises françaises et /ou africaines à venir s'inscrire», a-t-il lancé. Par ailleurs, M. Diagne fera noter que le Cdes travaille dors et déjà pour qu'en 2019, l'événement puisse se tenir à Dakar. Et ça, en informant les autorités supérieures. «Ces rencontres vont être le déclic pour les entreprises. Car, c'est des moments d'interactions, de contact direct et de partage entre opérateurs». Il fera noter que «quelques 300 rencontres Be to Be et des expositions seront tenues pour mieux encourager et développer le partenariat entre opérateurs africains et français».

Evoquant le déroulé de ces rencontres, il laisse entendre qu'un pavillon sénégalais sera aménagé pour montrer les opportunités d'affaires aux investisseurs, partenaires économiques et commerciaux que présente le plan Sénégal Emergent (Pse).