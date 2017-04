Sénégal: Macky SALL chez Samuel SARR - «Le PDS ne peut être un parti que je déteste... »

Le leader de l'Alliance pour la République (APR) était hier chez l'ancien ministre de l'Energie de Me WADE.

Et puisque Macky SALL sait bien passer par la présentation des condoléances pour amorcer un virage politique, il a visité, chez Samuel SARR, le passé pour mieux attendrir ses interlocuteurs.

« Je me souviens à l'époque, nous avions beaucoup de difficultés et Samuel avait pris le risque de voyager par Hélicoptère de Paris à Dakar pour amener des tee-shirts et du matériel de campagne électorale. A son arrivée à Dakar, il a été retenu parce que les responsables du Pas avaient dit que l'hélicoptère et les pilotes n'avaient pas les bons papiers pour atterrir à Dakar. Samuel a même été emprisonné. Ce que je veux dire en résumé, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, Samuel n'a jamais manqué d'avoir de la sympathie et du respect envers moi, et particulièrement, envers mon épouse qu'il considère comme sa sœur. La preuve, quand elle m'annonçait le décès de la mère de Samuel, il était presque 1h30mn du matin. C'est son frère qui l'a appelé pour lui annoncer la triste nouvelle. A l'instant, j'ai appelé Samuel au téléphone. Donc, cela prouve que nous n'avons pas des relations politiques mais des rapports humains », a souligné Macky SALL, dans les colonnes du journal L'Observateur.

Poursuivant, le président SALL ajoute : « nous avons partagé beaucoup de choses. Mais, la politique est ainsi. Aujourd'hui, on peut être des alliés et demain, des adversaires. Mais, cela ne doit pas détruire les liens. J'étais au Pds, j'y ai occupé toutes les fonctions jusqu'à en être le numéro 2. Et, par la volonté divine, j'ai quitté ce parti, mais de la manière la plus belle. Personne ne m'a jamais entendu dire du mal du Pds et de ses responsables. Notre compagnonnage n'était plus possible, je vous ai affrontés et je vous ai battus. Le Pds ne peut être un parti que je déteste, pour y avoir consacré plus de 19 ans de ma vie militante ».

Avec Me Ousmane NGOM et Aida NDIONGUE, Macky avait embouché la même trompette en leur présentant ses condoléances