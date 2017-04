Angola: Les conditions sont réunies pour les élections générales de 2017, estime la CNE

132 milliards, 983 millions et 22.530 kwanzas, tel est le montant encaissé par l'Angola au mois de mars 2017,… Plus »

La CNE a déjà tenu diverses réunions avec les Partis politiques et Coalitions, et avec les présidents des Groupes parlementaires, dans le cadre du Plan général des tâches à exécuter pour les prochaines élections en Angola.

La Commission s'est réunie vendredi à Luanda pour aborder une série de questions, spécialement une demande formelle souscrite par le Président de la République, José Eduardo dos Santos, et une prononciation de la CNE sur les conditions du scrutin, à la suite des dispositions constitutionnelles et légales, notamment la Loi Organique Sur les Elections Générales.

Luanda — Les conditions nécessaires et préliminaires que requiert la convocation des élections générales en Angola pour l'année 2017 sont réunies du point de vu matériel, humain, technique et financier, estime la Commission Nationale Electorale (CNE).

