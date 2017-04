Angola: Inauguration à Uige d'une Nouvelle Paroisse baptisée Sainte Croix

Uige (Angola), — l (Angop) - Une nouvelle paroisse baptisée "Santa Cruz" (Sainte Croixi) a été inaugurée vendredi dans la ville de Uíge par l'Archevêque de Luanda et Président de la Conférence Episcopale d'Angola et de São Tomé et Principe (CEAST), Filomeno Vieira Dias.

Bâtie par la société de construction civile "Gusfran", la paroisse, érigée avec des briques de 20 centimètres d'épaisseur, et qui s'étend sur 484 mètres carrés, a une hauteur de six mètres et demi, et peut accueillir plus de 1000 fidèles, a expliqué dans son mot de circonstance le directeur de l'entreprise, Abilio Esteves.

Pour sa part, l'évêque de Uige, chef-lieu de la province du même nom (nord), Emílio Sumbelele, intervenant à cette occasion, a exhorté les fidèles à faire de l'Eglise un lieu de rendez-vous avec Dieu, pour l'adorer dans l'esprit et dans la vérité.

L'évêque a recommandé au curé d'annoncer l'Evangile à tous les habitants de la périphérie de l'Eglise qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ.

Enfin, de son côte, le curé de la nouvelle paroisse, le prêtre Rui António, a remercié le président de la CEAST pour la cérémonie d'inauguration, en présence de plusieurs personnalités, et notamment du Nonce apostolique Petar Rajic et de la vice-gouverneure provinciale aux Affaires politiques et sociales, Maria Fernandes da Silva.