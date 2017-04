Cameroun anglophone - Internet rétabli, la population réclame un dialogue

La dernière audience de ces trois leaders a eu lieu le 7 avril dernier. Au cours de celle-ci le tribunal avait décidé de la jonction de procédure avec une autre affaire concernant 25 jeunes originaires des régions anglophones et poursuivis pour plus ou moins les mêmes raisons : délits d'hostilité contre la patrie, insurrection, outrage au président de la République ou apologie du crime. A ces affaires est venue s'ajouter une autre concernant des religieux de Bamenda.

Plusieurs leaders et des dizaines de jeunes manifestants ont été arrêtés et sont depuis quelques semaines en jugement devant le tribunal militaire. Le 15 février dernier, dans une adresse à la presse, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement donnait quelques indications chiffrées.

La crise anglophone qui dure depuis près de six mois au Cameroun fait aussi l'objet d'un important pan judiciaire avec des dizaines d'interpellations dans les deux régions concernées. Face à certaines revendications appelant au fédéralisme et même à la sécession, le pouvoir de Yaoundé a opté pour une main ferme.

Le rétablissement d'internet suscite un enthousiasme très limité. Dans le fond, les habitants se sentent toujours marginalisés et réclament un dialogue avec le gouvernement. « Nous réclamons un dialogue sérieux, poursuit Tasi Ntang Lucas. Que ce soit dans le sud-ouest et le nord-ouest, nous posons une seule condition : la libération des prisonniers liés à cette crise. S'ils continuent de manipuler, d'intimider, d'enlever des gens, la situation ne va pas s'améliorer ».

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.