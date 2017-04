Burkina Faso: Clément Sawadogo répond aux critiques du parti de Blaise Compaoré

« Il est clair qu'on a poussé le peuple jusqu'à son dernier retranchement, ajoute-t-il. On ne peut pas réprimer une population qui manifeste pour réclamer des droits légitimes. Dans le maintien de l'ordre de manière classique on ne donne pas l'ordre comme ça de tirer sur des manifestants aux mains nues avec des balles réelles. »

Clément Sawadogo, deuxième vice-président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et ministre de la Fonction publique et du Travail, a répondu aux critiques. « Les procès visent à situer les responsabilités par rapport à cette répression qui a fait des victimes », a-t-il déclaré à RFI.

Pour le ministre burkinabè du Travail, Clément Sawadogo, le procès de l'ancien chef de l'Etat Blaise Compaoré et ses anciens ministres « vise à situer les responsabilités » dans la répression de l'insurrection d'octobre 2014. Une réponse au Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), l'ancien parti au pouvoir, qui dénonce un « règlement de comptes ».

