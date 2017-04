Sénégal: Monde-Afrique-France - Une exposition événement à l'Institut du Monde arabe à Paris sur les Trésors de l'Islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar

Le Comité de sélection de The Africa Road Builders a décidé, récemment, de… Plus »

Du Maroc au Sénégal, en passant par l'Ethiopie, le Kenya, le Mali et bien d'autres , l'exposition retrace treize siècles d'histoires à travers l'art, l'architecture ou les rituels comme l'illustrent les 300 œuvres patrimoniales et contemporaines, issues de collections rarement présentées.

Les Présidents francais , Burkinabe, Malien et Mauritanien ont fait le deplacement à l'institut du monde arabe pour visiter l'exposition trésors de l'islam en Afrique. Une exposition inédite consacrée aux liens étroits, passé comme présent, tissés entre le monde arabo-musulman et l'Afrique subsaharienne. Trésors de l' Islam en Afrique interroge les processus de transmission et d'appropriation de l'islam par les peuples africains.

