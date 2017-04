Congo-Brazzaville: Partisans et opposants à la vaccination de nouveau en querelle

Une recrudescence des cas de rougeole et l'intrusion de Donald Trump dans l'affaire enflamment le débat sur la vaccination dans la péninsule.

Faut-il ou non contraindre les parents à faire vacciner leurs enfants ? La réponse à la question va de soi. Mais des parents d'élèves se sont exprimés pour dire que rien n'était acquis dans ce domaine. Au nom de leur liberté à choisir ce qu'il y a de mieux pour leurs progénitures, certains ont mis en avant des risques (mineurs et calculés) pour faire valoir leur droit au refus « d'introduire dans le corps d'un enfant un poison pouvant être plus dommageable que le gain attendu ». Non au vaccin !

Naturellement, les médecins sont montés au créneau pour dénoncer une attitude moyenâgeuse. Car depuis Louis Pasteur au 19è siècle plus grand-monde ne remet en cause les bienfaits et les gains de la vaccination. Rougeole, variole mais aussi tétanos et autres pathologies ont reculé dans le monde grâce à cette efficace et préventive méthode de lutte. Mais, comme toujours en société, il reste des groupuscules de résistants qui mettent un point d'honneur à semer le doute.

Et parmi eux, quelques médecins tonitruants. Le Parlement en Italie s'est saisie de la question pour réaffirmer que la vaccination était un droit mais aussi un devoir. Pourtant, comme un incendie sur le point de s'éteindre, l'huile sur le feu est venue du nouveau président américain Donald Trump. Il y a quelques jours, il a averti ses compatriotes contre tout voyage en Italie, « un pays à risque du fait de l'épidémie de rougeole » qui y sévit !

Naturellement les Italiens ont été piqués à vif dans leur orgueil, car l'alarme du président américain était des plus exagérées. D'autant qu'il s'apprête lui-même à venir en Italie fin mai. Classe politique et communauté scientifique se sont ruées sur les médias pour dénoncer une manière de calomnie. Et pour réaffirmer que la vaccination est décidément une arme polyvalente, car elle peut aussi étouffer des alarmes à la Trump.