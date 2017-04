Congo-Brazzaville: Football - Les arbitres de Brazzaville se regroupent en Amical

Un bureau exécutif de dix membres, conduit par Rodrigue Pierre Mavoungou, dirigera l'Acab. Dans ce bureau Messie Jessie Nkounkou est le premier vice-président, Sylvain Bilembi en est le deuxième vice-président tandis que Prefina Malanda est secrétaire général avec pour adjoint Ruth Bilembi. Bertin Mansaba est, quant à lui, trésorier général avec pour adjoint Anders Ngoubili. Aimé Ganguia, Clint Bisseyou, Agnes Ngoma et Jean Nguiene sont de la sous-commission contrôle et vérification.

L'Acab a une vocation beaucoup plus sociale puisque l'un des objectifs est de sauvegarder l'union entre arbitres, d'apporter assistance aux uns et aux autres... Selon les textes qui régulent le fonctionnement de l'Amical, les membres du bureau exécutif se réuniront chaque premier dimanche du mois. « Je suis satisfait de la mise en place de cette structure qui va davantage raffermir les liens entre nous. Dans notre fonctionnement, nous ferons également de notre mieux pour encourager les jeunes qui veulent se lancer dans le métier d'arbitre de ne pas hésiter », a déclaré le président de l'Acab, Rodrigue Pierre Mavoungou, Crigo pour les intimes.

