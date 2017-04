Congo-Brazzaville: Parlement - Vers la création d'un Front contre la malnutrition

Un atelier de sensibilisation sur les questions d'insécurité alimentaire et la malnutrition regroupant les représentants de l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) et les parlementaires congolais s'est tenu le 21 avril à Brazzaville, dans la perspective de la mise en place d'un Front parlementaire de lutte contre la malnutrition.

Prenant la parole à cette occasion, la représentante de la FAO au Congo, Suze Percy Filippini a placé la rencontre dans le cadre du dialogue. « Nous sommes ici réunis pour dialoguer. Dialoguer autour de la sécurité alimentaire et de la malnutrition qui est un sujet important pour les autorités congolaises. Le plat essentiel est l'échange que nous aurons et je pense que le Congo sera le premier pays d'Afrique centrale à mettre en place d'ici peu, un Front parlementaire pour la lutte contre la malnutrition », a-t-elle dit.

Les participants ont par la suite visionné un film sur les projets menés par la FAO au Congo notamment le projet-manioc dans le cadre du programme Champ-Ecole-Paysan lancé dans quelques départements du Congo parmi lesquels la Bouenza, la Cuvette, le Pool dans le but de vulgariser cette fécule.

Ils ont par la suite suivi un exposé d'un expert de la FAO qui s'est articulé autour de cinq points à savoir, l'importance du partenariat dans le système des Nations unies en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

L'expert a évoqué la situation alimentaire au Congo caractérisée par un faible niveau de production agricole ainsi que la prévalence de la malnutrition qui a été de 30,5% dans la période de 2014-2016, avant de souligner le rôle des parlementaires dans la lutte contre la faim, dans la promotion et ou la promulgation, dès qu'il convient, des mesures législatives ainsi que la sensibilisation des mandants sur ces questions.

Il a paidé pour la mise à la disposition des parlementaires d'un espace dédié au dialogue afin de partager les expériences. « Les parlementaires sont les dépositaires essentiels des engagements politiques », a-t-il indiqué.

Pour sa part, la première secrétaire du bureau du Sénat, Philomène Fouty-Soungou s'est réjoui de la tenue de cette rencontre qui, a-t-elle souligné, permettra de mettre en place un réseau des parlementaires du Congo pour aborder en long et en large ces questions. Quant au partenariat, elle a renchéri que le Parlement congolais pourra travailler avec d'autres plus outillés dans ce domaine à travers le monde.

l'atelier de Brazzaville vient en complément de celui tenu du 12 au 13 mai 2015 à Yaoundé au Cameroun et qui avait regroupé huit pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dont le Tchad, la RDC, le Mali, le Niger, le Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale. Les participants de l'atelier de Yaoundé avaient se sont focalisés sur les conséquences de l'insécurité alimentaire et la malnutrition et l'engagement des parlementaires et les médias pour la lutte contre ces fléaux.