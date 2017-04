Congo-Kinshasa: Musique - Zulu BAD chante en hommage à Papa Wemba

Le 24 avril 2016, Papa Wémba décédait sur scène, lors du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (Femua) dans la métropole ivoirienne. Une année après sa mort, Zulu Bad et son groupe JBC Musique décident de lui rendre hommage à travers un concert qui sera livré le 24 avril à l'esplanade de la DRTV, dans la ville de Pointe-Noire.

Dans le monde de la musique, le nom de Papa wemba est une référence, chanteur et auteur-compositeur à plus d'un titre, il est considéré comme étant le roi de la Rumba congolaise. Outre son génie musical, il a marqué l'histoire de son pays, mais également de tout un continent à travers son style vestimentaire, ce qui lui a valu le surnom de roi de la Sape.

Le 24 avril 2016, Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba, de son nom d'artiste Papa Wemba quittait le monde des vivants, micro à la main alors qu'il était sur scène au Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (Femua), qui se tient en côte d'Ivoire.

Cette date triste est restée à jamais gravée dans la mémoire des fans et des artistes. Zulu Bad et son groupe ont décidé de rendre hommage à cette icône de la musique africaine à travers un concert émouvant et intense qu'ils vont livrer ce 24 avril, en debut de semaine, à l'esplanade de la DRTV.

Papa Wemba avait une voix angelique et il jouissait d'une très grande popularité dans la ville océane, bien plus que partout ailleurs dans le monde. C'est donc avec beaucoup de fierté que Zulu Bad et son groupe JBC Musica vont livrer ce spectacle.

Pendant ce spectacle, Zulu Bad et son groupe vont revisiter le répertoire de Papa Wemba, tout en donnant une couleur particulière à ses chansons. La douceur des voix du cœur du groupe JBC Musica va amener à ce spectacle une touche remarquable, tant par la qualité de son approche artistique que par l'engagement et la justesse de son interprétation.

En effet, Zulu Bad veut faire perdurer la mémoire de Papa Wemba à travers ce concert qui va se dérouler dans une ambiance chargée d'émotion. Le concert s'annonce déjà étincellent et le public va très rapidement dès l'entame, prendre la mesure du travail de préparation fourni par Zulu Bad et son groupe.

Rappelons que Papa Wemba est un artiste qui a influencé la musique africaine des quatre dernières décennies. Un concert en hommage à ce grand artiste, hélas disparu trop tôt l'année dernière, s'impose. Pour donner de la couleur à cet événement, les sapeurs de la ville océane ont été invités à se joindre à la manifestation.