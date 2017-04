Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2017

Entre mises en garde répétées contre les velléités de désobéissance aux règles de discipline régissant les partis et volonté affichée de voler de leurs propres ailes qui s'empare de nombreux prétendants aux élections législatives et locales de cette année, il n'est pas exagéré de dire qu'à quelques mois de ces échéances le torchon brûle. Il brûle d'autant plus que se posera aux formations politiques, sur l'étendue du territoire national, le problème clé du choix des candidats aptes à briguer le siège de député ou de conseiller local.

Ce n'est pas tant qu'il manquerait d'hommes et de femmes dignes de l'investiture. Non, c'est qu'il y en a tellement que pour le cas précis de l'Assemblée nationale, et tenant compte de la convoitise que la fonction de député exerce sur les prétendants (on dit qu'elle devient matériellement intéressante), cent cinquante et un sièges ont l'apparence d'une portion congrue. Il en aurait fallu une bonne dizaine de plus entend-on dire, alors même que l'administration publique semble se faire du souci pour la charge financière supplémentaire à mobiliser suite à l'allongement de la liste des députés.

Comment les partis et coalitions politiques vont-ils s'y prendre dans les jours et les semaines qui viennent ? De quelle marge de manoeuvre disposent-ils alors que les délais se rapprochent inexorablement ?

Autant avoir les pieds sur terre, car quelle que soit l'équité avec laquelle les états-majors politiques distribueront les macarons à leurs candidats à la députation, il restera nécessairement sur le carreau de braves gens impossibles à aligner au regard des choix qui seront opérés. Cela veut dire qu'en même temps, les partis n'auront pas les moyens suffisants pour empêcher des candidatures solitaires ou indépendantes en leur sein. Le tout sera cependant de savoir quelle attitude adopteront-ils à l'égard de ces « indisciplinés ». Les chasseront-ils de leurs arènes ou leur accorderont-ils le bénéfice de la tolérance capable de servir le parti en cas de report des voix à un éventuel second tour ?

Toutes ces questions pour dire que l'on chemine lentement mais sûrement vers ces moments de stress souvent redoutés par les partis. Il faut pourtant dire, au regard des expériences passées qu'il est vain de penser que la discipline du parti sera la chose la mieux partagée cette année. Depuis quelques mois, d'ailleurs, comme ils savent le faire, les futurs candidats vont au contact de leurs potentiels électeurs, ils leur apportent de petits présents, articulent des discours qui sont loin d'être anodins dans la perspective des prochains rendez-vous électoraux.

Du Nord au Sud, d'Est en Ouest, nos campagnes notamment reprennent à vivre, un peu de sel, un peu d'huile, un peu de riz, un peu de boissons, un peu de bonnes intentions sont prodigués avec grand soin.

Les législatives et les locales ngôôô !!!