Congo-Brazzaville: Chambre de commerce - Lancement officiel de la convention d'affaires Lisanga

Le lancement de la première édition de ce grand rendez-vous économique international a eu lieu le 19 avril au cours d'une conférence de presse animée par Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la chambre consulaire, organisatrice de l'évènement qui se déroulera du 12 au 14 juin dans la ville océane.

Permettre aux dirigeants et responsables des entreprises congolaises de rencontrer et échanger sur leurs besoins et surtout tisser des liens avec les entreprises étrangères, c'est l'objectif que s'est fixé la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire en organisant cette convention ouverte aux entreprises d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs.

Au cours de la conférence de presse Sylvestre Didier Mavouenzela a précisé les conditions d'inscription. L'évènement est ouvert aux entreprises ayant : au moins trois années d'activités, une équipe constituée d'au moins 10 salariés permanents, un chiffre d'affaires d'au moins 100 millions de Francs CFA. Celles-ci peuvent être représentées par leurs dirigeants ou cadres salariés. Plus de 50 entreprises se sont déjà inscrites. Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site de Lisanga (www.lisanga.net) où sont logées toutes les informations y relatives. La manifestation se déroulera en français et la possibilité est donnée aux personnes qui le souhaitent de recourir aux services d'un interprète.

Visites, entre autres, de la Zone économique spéciale et du Port autonome de Pointe-Noire, séances plénières sur les opportunités d'investissement au Congo, exposé sur l'espace Ohada et surtout rencontres Be to Be, figurent au programme de l'évènement. La participation d'un grand nombre d'entreprises congolaises est vraiment souhaitée car le but, a insisté le président du CCIAM, est de susciter les partenariats pour travailler avec les grandes entreprises de la place, susciter des partenariats entre les entreprises congolaises et étrangères pour bénéficier des opportunités qu'offre le pays. «Nous attendons 200 participants et nous souhaitons avoir au moins 60 entreprises congolaises».

Avec la création de Lisanga, la chambre de commerce de Pointe-Noire aura dorénavant deux grands évènements à organiser. En effet, cette convention s'ajoute au Forum international green business (FIGB) qui se tenait chaque année dans la ville océane. Les deux évènements vont alterner tous les deux ans. Ainsi, la 8e édition du FIGB aura finalement lieu en 2018 pour permettre la tenue de la convention cette année.

D'après les explications de Sylvestre Didier Mavouenzela, la convention Lisanga est le résultat de l'expérience acquise au green business : «Les missions d'évaluation des forums ont révélé que les entreprises avaient plus besoin de faire du business donc de participer aux rencontres Be to Be. D'où notre initiative de créer Lisanga». Cette convention est aussi une réponse à la situation économique actuelle, a-t-il indiqué : « Avant c'est l'Etat qui était le grand donneur d'ordres. Mais aujourd'hui avec la crise il a vu ses ressources se réduire, ce qui a entrainé une rareté des marchés publics. Il nous faut donc regarder là où se trouvent les autres relais de croissance comme la sous-traitance. Nous voulons que les entreprises congolaises bénéficient d'une part des marchés des grands donneurs d'ordres industriels et surtout nous pensons que les entreprises congolaises vont se mobiliser pour rencontrer les grandes entreprises étrangères à la convention d'affaires».

Donnons les raisons du choix du nom de la convention, il a expliqué que cela est dû au fait que Lisanga, mot en langue lingala qui veut dire «se réunir pour avancer ensemble» épouse bien la vision qu'a la CCIAM de la convention qui entend rassembler les entreprises de diverses horizons pour partager l'expérience et progresser ensemble.

Notons que dans le cadre de l'organisation de cet événement, la CCIAM dispose des relais au niveau de la France, de la Côte-d'Ivoire, de la RDC et du Cameroun. Il s'agit notamment de certaines chambres consulaires de ces pays.

Au terme de la conférence de presse, Sylvestre Didier Mavouenzela a souhaité que Lisanga ne soit pas seulement pour la chambre de commerce mais pour tout le Congo car grâce à elle, la ville de Pointe-Noire et le pays sont mis en avant.