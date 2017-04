Congo-Brazzaville: Infrastructure - Le bâtiment du Cercle africain sera bientôt transformé en musée

La cérémonie de pose de la première pierre des travaux de réhabilitation et de modernisation du bâtiment historique abritant l'ancien Cercle africain en vue de le transformer en musée et en espace polyvalent s'est déroulée ce 20 avril sous le patronage du ministre des Hydrocarbures, Jean Marc Tchystère Tchicaya.

Le projet initié par le Conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire est financé par les sociétés pétrolières Total E&P Congo et Eni Congo, l'Etat congolais assurant la maîtrise d'ouvrage délégué. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mireille Opa, représentant le ministre de la Culture et des arts, de Lorenzo Fiorilo, directeur général d'Eni Congo et d'Alain Brice Boumpoutou, directeur général adjoint de Total E&P Congo.

Haut lieu de rencontre, de partage, d'échange et d'expression de l'élite africaine avant l'accession du Congo à l'indépendance, le bâtiment de l'ancien cercle africain, situé au quartier SIC Tchitchele dans le 1er arrondissement Eméry Patrice Lumumba, a été construit en 1950. Jadis prestigieux, il est tombé en ruine à la fin de la décennie des années 80 après avoir, tour à tour, servi de tribunal d'instance et de carrefour d'expression culturelle et artistique.

Conscient de la valeur de ce patrimoine historique, le conseil départemental et municipal a pu acquérir l'édifice auprès de l'association «Le cercle africain» et initié le projet devant permettre de le réhabiliter en vue de le préserver et de le valoriser par sa transformation en musée et en espace polyvalent. «Soucieux de commémorer la mémoire de la première élite panafricaine engagée dans la lutte d'émancipation des peuples, de transmettre aux générations futures l'histoire de Pointe-Noire et de valoriser la culture, le conseil de notre ville a décidé en 2012, après délibération, d'acquérir ce bâtiment», a expliqué Roland Bouiti Viaudo, président dudit conseil.

La réalisation de ce projet entre dans le cadre du partage de production, un accord particulier relatif aux projets sociaux associés aux permis Loango 2 et Zatchi 2 signé entre l'Etat congolais, Total E&P Congo et Eni Congo qui en est le maître d'ouvrage délégué par le gouvernement. Il ressort de la présentation dudit projet faite par Yvon Dienita Nkoukou, chef de division initiatives communautaires et territoires d'Eni Congo que les travaux permettront la construction d'un bâtiment principal (constitué d'un central modulaire, un espace scénique, d'un espace musée permanent, des bureaux, une terrasse un box sanitaire... ) qui sera livré avec un ameublement et un équipement, d'un bâtiment annexe (salle de ciné, local technique, groupe électrogène et autres) et les aménagements extérieurs (espace d'exposition, forage d'eau, parking pour véhicule, aménagement des voiries... ).

Les travaux dont le coût est estimé à environ cinq cent millions (500.000.000) de Francs CFA dureront 12 mois et vont être exécutés par l'entreprise MBTP. L'objectif du projet, a souligné Yvon Dienita Nkoukou, est d'offrir aux populations de Pointe-Noire et particulièrement à sa jeunesse, un cadre et un espace de rencontre, d'échange, de repères sur l'histoire et le passé afin de mieux projeter le futur.

La ville de Pointe-Noire va être enfin dotée d'un musée grâce à la réalisation de ce projet qui est devenu aujourd'hui une réalité. La cérémonie s'est achevée par une visite du bâtiment en état de délabrement.