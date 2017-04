Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la terre méconnue par certains ponténégrins

Le monde célèbre chaque 22 avril, la journée mondiale de la terre. Au fil des éditions, le jour de la terre, désormais prénommé « Journée internationale de la terre nourricière » est progressivement devenu le principal événement écologiste de la planète, mais malheureusement quand certains ponténégrins sont interrogés sur cette date, ils semblent l'ignorer.

À la question suivante : « Aviez-vous une idée sur la Journée mondiale de la terre ? », Ossebi Blandine et Blanche Goma, toutes deux habitant respectivement les quartiers la Base et OCH à Pointe-Noire, répondent : « Nous connaissons plus la journée mondiale de l'environnement qui se célèbre le 5 juin de chaque année. Et au cours de celle-ci, des équipes de campagne passent dans certains marchés et autres lieux publics pour sensibiliser la population aux questions écologiques et à la nécessité de rendre l'environnement immédiat sain pour éviter toute sorte de maladie. Et quant à la journée mondiale de la terre, nous n'avons pas assez d'informations là-dessus ».

Or cette journée est aujourd'hui connue comme un événement environnemental le plus important, d'où la nécessité de la vulgariser par ceux ou celles qui en ont la responsabilité. Fondée par le sénateur américain Gaylord Nelson, cette journée a été célébrée pour la première fois en 1970 aux Etats-Unis. Son fondateur souhaitait voir les étudiants et autres intellectuels mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leurs communautés. Ainsi la terre doit être protégée car elle est en danger permanent. Les récents récits sur la terre révèlent que lors d'une édition relative à la célébration de ladite journée, la Nasa avait publié des clichés des mêmes zones du globe, à plusieurs décennies d'intervalle pour témoigner des effets du réchauffement climatique.

Dans la même optique et lors de la dernière journée de la terre en date, les Nations unies n'ont pas manqué de rappeler l'importance des arbres, élément central de la biodiversité qui, quand ils ne fournissent pas d'énergie, peuvent aussi être des sources de revenus en étant raisonnablement exploités. D'où l'année précédente, la journée de la terre célébrait les espèces protégées.

Notre planète en danger

Le 30 mars 2005, l'Unesco publiait la première évaluation des écologistes pour le millénaire, un rapport accablant sur l'impact de l'homme sur la planète. Au cours des dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibre et d'énergie et autres. Et si l'on ne prend garde, la terre pourrait être soumise à une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses et cela aurait sans doute un impact fort sur la vie humaine.

Notons tout de même que le Sommet de la terre, autre événement fondateur organisé à Rio en 1992 et ancêtre des conférences de Kyoto ou de la COP21 (où il avait été signé l'Accord de Paris sur le changement climatique), devrait beaucoup, lui aussi, à ce 22 avril. Les espoirs sont donc permis, car l'homme n'est pas sans résolutions devant ces changements climatiques.