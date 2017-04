Congo-Brazzaville: Journée internationale de la danse

La danse est l'action ou la façon de danser, dans l'exécution de mouvements au rythme de la musique par laquelle nous laissons percevoir à travers ces mouvements de notre corps, nos sentiments et nos émotions. Il faut aussi retenir que la danse, dont on peut également retenir la mimique et le chant comme facteurs intégrants, fut l'une des premières manifestations artistiques de l'histoire de l'humanité.

La danse est aussi définie par le Larousse comme cet Art de s'exprimer en interprétant des compositions chorégraphiques ; activité qui s'y rapporte : Cours de danse classique, c'est une suite rythmée et harmonieuse de gestes et de pas : Elle exécuta quelques pas de danse, suite de gestes et de pas définie par le rythme du support musical sur lequel on l'exécute, plus ou moins codifiée, et qui se pratique en couple ou en groupe : La valse, le tango, le rock sont des danses.

Ces différentes définitions et considérations pour cette forme d'expression corporelle ont sans doute concouru à l'aboutissement et la consécration que d'aucuns qualifieront de tardifs, de la journée internationale de la danse, célébrée par l'humanité tous les 29 avril de chaque année depuis 1982.

En effet, le Comité de Danse International (CDI, en relation avec l'Unesco) a institué cette Journée internationale en 1982 et la date du 29 avril a été choisie dans le double but de célébrer la danse bien entendu mais aussi commémorer l'anniversaire de Jean-Georges Noverre (1727-1810), créateur du ballet moderne et chorégraphe notoire initiateur d'importantes réformes dans la production des ballets.

Les objectifs de cette journée internationale et la tradition d'un message par une célébrité mondiale de la danse, sont de réunir le monde de la danse, de rendre hommage à la danse, de célébrer son universalité et de rassembler l'humanité tout entière autour des vertus d'amitié et de paix par ce langage résolument universel qu'est la Paix.

Cette Journée internationale propose des programmes alléchants à l'image de l'an dernier à la Grande Halle et Parc de la Villette Paris ou s'était produit le chorégraphe Lemi Ponifasio de la Compagnie de l'Académie de Shanghaï, qui tire son inspiration des cultures autochtones du Pacifique et dont les spectacles mêlent cérémonies traditionnelles, performance, danse et théâtre contemporains.

Au programme de l'Unesco cette année, les ballets juniors d'Annecy (une des compagnies juniors les plus demandées et les plus talentueuses de France, d'après les organisateurs) et de Cannes (qui forme depuis plus de 30 ans les nouveaux talents des scènes françaises et internationales) ainsi que la compagnie BeaverDam, primée dans de nombreux festivals en France et à l'international.

L'on nous promet ainsi, un spectacle mettant en avant classique, jazz et contemporain avec des compagnies de haut vol.

Egalement à l'affiche, La danse au pluriel, l'association de promotion de la danse qui organise cette année sa 3e édition sur tout le sud de la France dans le but de mettre en lien, danseurs amateurs du département et de la région et professionnels venant de compagnies d'un peu partout de l'Hexagone. Bonne fête de la danse à tous.