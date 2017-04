Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ - «Deux ans et demi de trop pour l'alliance Lepep»

Ils sont 75, filles et garçons, alignés derrière chaises et pupitres. Ils s'affairent à… Plus »

Ashok Subron est, lui, revenu sur ce qu'il appelle «les plus grandes trahisons du gouvernement Lepep». En premier, le salaire minimum qu'estime Rezistans ek Alternativ, «prend trop de temps à se concrétiser». De plus, le mouvement de gauche estime que la décision du gouvernement de revoir le système de pension est aussi une «trahison». Surtout, explique-t-il, que «lors de sa campagne, l'alliance Lepep parlait d'une hausse de Rs 5 000 en ce qui concerne la pension de vieillesse».

«Non seulement nous n'en pouvons plus de ce gouvernement mais du système politique tout entier... » Rezistans ek Alternativ a, une nouvelle fois, été critique envers le gouvernement au pouvoir. C'était lors d'une conférence de presse, samedi 22 avril. «Cela fait presque deux ans et demi que l'alliance Lepep est au pouvoir. C'est deux ans et demi de trop», a déclaré l'un des membres du parti de gauche, Kugan Parapen.

