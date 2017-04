Congo-Brazzaville: Quand les préjugés renseignent mal sur autrui !

Il arrive que certaines personnes se trompent grossièrement quand elles sont appelées à parler d'autrui. Et le plus souvent ces idées fausses sont dues à de nombreux préjugés que les uns ont sur les autres. Et ces idées préconçues, disons-le, peuvent conduire à la diabolisation de l'autre voire même à un rejet catégorique non fondé ou arbitraire qui ne se repose sur aucun élément objectif.

Ces choses, on les voit en politique surtout lors des campagnes électorales, où certains candidats aux législatives ou aux locales font fi des arguments électoralistes pour déverser sur le « parlé mauvais » des autres en se basant sur des préjugés. « Attention, mon challenger qui sollicite vos voix pour vous représenter à la chambre basse est ceci ou cela », sont là des préjugés qui reviennent toujours et qui conduisent surtout à la « satanisation » et à la diabolisation d'autrui. A dire vrai, on donne à autrui les attributions qui ne sont pas réelles.

En réalité, comme disent les psychologues de la relation, mieux vaut se rapprocher de l'autre pour chercher à le connaître que d'avoir des idées dites arrêtées ou des stéréotypes sur lui, car affirment ces psychologues, « 7% seulement de la communication passe par les mots, 38% passe par l'intonation de la voix et 55% relève du langage du corps », d'où évitons de préconiser les idées préconçues si l'on veut parler de l'autre ou si l'on veut connaître autrui. Encore que, pourquoi parler mal de l'autre si l'on ne le connait pas bien.

Ce comportement est aussi perceptible dans certaines administrations où des groupuscules se constituent volontairement ou involontairement pour donner des avis souvent négatifs sur les autres, alors qu'ils n'en ont pas des éléments d'appréciation sur la personnalité des autres. Ces gens-là se servent parfois des idées subjectives reçues ici et là et qui n'ont rien avoir avec ce que sont réellement les gens qu'ils qualifient. « Oh ! c'est un sournois, c'est un méchant homme, c'est un mauvais... »

Pourquoi devrions-nous écarter des idées arbitraires ou des préjugés quand nous voudrions parler des autres ? Tout simplement parce que l'être humain est capable de dissimuler sa vraie nature et ensuite il n'est toujours pas ce que nous pensons l'imaginer, car nos constructions mentales sur autrui si nous l'avions pas encore approché sont rarement justes. Tenez, ainsi il n'est pas rare d'entendre telle ou telle personne reçue par telle ou telle personnalité dire à la faveur d'une interview que : « C'est une autre personne que je viens de découvrir... elle est gentille et très ouverte ».

Ceci étant, il est clair que tout le monde devrait éviter de parler en mal de tout le monde en se basant sur les préjugés qui sont le plus souvent erronés. Alors pourquoi ne cherchons- nous pas à connaître autrui en se rapprochant de lui pour mieux l'apprecier.