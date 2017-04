Congo-Brazzaville: Attaque dans le Pool - Juste Désiré Mondélé fustige l'attitude du Pasteur Ntoumi

Le conseiller spécial, chef de département politique du chef de l'Etat, Juste Désiré Mondélé était face à la presse le 21 avril à Brazzaville.

Les élections de 2017, la récente attaque des positions de la Force publique par les Ninjas Nsiloulou dans le Pool, la vidéo postée sur les réseaux sociaux par Claude Ernest Ndalla et bien d'autres sujets brulants étaient, entre autres, les points abordés lors de cette rencontre avec la presse.

Juste Désiré Mondélé, a d'entrée de jeu exprimé son indignation face aux actes pérpértés dans le Pool, condamnant de ce fait avec fermeté les agissements du Pasteur Ntoumi et sa bande.

« Je vous fais part de ma détresse, du fait que nos compatriotes sont otages d'un groupe terroriste et continuent malheureusement de subir les affres d'une bande armée, avec à la tête monsieur Frédéric Bintsamou, lui-même récidiviste », a souligné le conseil spécial du chef de l'Etat.

Replaçant la situation du Pool dans son contexte, Juste Désiré Mondélé a souligné que cette nouvelle incursion armée dans ce département est née à l'issue de l'élection présidentielle de 2017, pour laquelle le Pasteur Ntoumi soutenait le candidat Guy Brice Parfait Kolélas, qui du reste avait reconnu la victoire du président Denis Sassou N'Guesso.

Ce verdict des urnes étant mal digéré par Frédéric Bintsamou, le rebelle du Pool et ses gangs estimaient revendiquer cette victoire par le truchement des armes, au point de mener des attaques armées dans les quartiers sud de Brazzaville, avant de se retrancher dans leur Pool natal où ils commettent régulièrement des exactions.

« Guy Brice Parfait Kolélas qui monsieur Bintsamou soutenait à l'élection présidentielle avait fait la saisine du juge électoral qui, du reste, avait tranché. Par la suite, Guy Brice Parfait Kolélas avait reconnu la victoire du président Denis Sassou N'Guesso. D'où vient que monsieur Bintsamou, au nom de la contestation électorale, refuse d'accepter les résultats des urnes au point de replonger tout un département dans ce triste spectacle? », s'est interrogé l'orateur.

Donnant son point de vue sur un possible dialogue entre le gouvernement et le pasteur Ntoumi, Juste Mondélé a coupé court : « On ne va pas bis répétitat, chaque décennie, appeler monsieur Bintsamou, lui ouvrir un couloir sur Brazzaville pour un dialogue sur l'égide de la communauté internationale, pour lui donner encore des fonctions. Dans le passé, ce problème avait été déjà réglé », a-t-il dit.

Qu'en est-il de la vidéo de Claude Ernest Ndalla ?

Enregistrée et certainement postée par cette figure politique et historique congolaise, jusque-là conseiller spécial du président, cette vidéo qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux, retrace les péripéties de l'assassinat des feux présidents Massamba Débat et Marien Ngouabi ainsi que du cardinal Emile Biayenda.

Dans la même vidéo, Claude Ernest Ndalla, dit Ndalla Graye, donne aussi sa version des faits sur l'affaire des disparus du Beach mais également sur l'historique et interminable guerre du Pool.

Sur la question, Juste Désiré Mondélé s'est dit stupéfait, vu la conviction politique de cet homme, mais n'en revient pas.

« Je ne suis pas sûr que cette vidéo soit authentique, je pense que c'est un tracknat. Même si elle était authentique, c'est pour quelles fins ou dans quel contexte elle a été tournée et diffusée ? », s'interroge-t-il.

Parlant des élections qui s'annoncent déjà, le conseiller spécial du chef de l'Etat a fait savoir qu'elles se tiendront sur l'ensemble du territoire national y compris dans le Pool et dans la zone du 4 mars.