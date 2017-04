Congo-Brazzaville: Agroforesterie - Lancement des premiers essais et des vergers à graines

Des essais agroforestiers et conservation des ressources génétiques ont été lancés le jeudi 20 avril, à Ignié (Pool), par des autorités de tutelle. Cette expérimentation vise à évaluer l'effet des plantations d'acacias à différents âges et densités sur le développement et la productivité des cacaoyers en sous-étage au Congo.

C'est le ministre congolais de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique Hellot Matson Mampouya et sa collègue de l'Economie forestière, du développement durable et de l'environnement, Rosalie Matondo, qui ont officialisé le jeudi dernier à Ignié (Pool) la mise en œuvre des essais agroforestiers et des vergers à graines de l'Institut de recherche forestière (IRF).

Le site expérimental situé sur le plateau de Mbé ayant servi aux essais, comporte quatre parcelles d'une superficie de 5,5 hectares; d'une parcelle d'essai agroforestier ( 2,6 hectares) et de trois parcelles de conservation des ressources génétiques de Limba, Grewia et Wengué (2,87 hectares).

La parcelle d'essai agroforestier, avec quatre bloques aléatoires complets, est dotée de quatre traitements d'Acacia mangium, de Senna siamea, de Leucaena leucocephala, et d'Acacia auriculiformis.

Ce dispositif expérimental vise à évaluer les espaces adaptées aux pratiques agroforestières au Congo ; à améliorer et conserver la fertilité des sols ferralitiques du pays ; à permettre la sédentarisation des agriculteurs pratiquant l'agriculture itinérante sur brulis ; à augmenter la production des cultures vivrières ; et à fournir du bois énergie et du bois de service aux populations.

Quant aux trois autres parcelles de conservation d'une densité de 400 plants par hectare, il s'agit non seulement de conserver les ressources génétiques, mais aussi de sélectionner des arbres élites pour la multiplication et la production des clones (doubles).

En perspective, des pépinières de recherche vont être installées dans chaque zone de recherche notamment à Ouesso, à Loudima et à Pointe-Noire. « Ce projet permet de produire des plants forestiers de chaque région et de pouvoir y tester des pratiques agroforestières et de sélectionner des essences forestières adaptées à chaque zone agro-écologique », a indiqué le Dr Jean de Dieu Nzila, directeur général de l'IRF.

Malheureusement, ce projet ne bénéficie pas d'un financement conséquent. En témoigne le plaidoyer mené par le directeur de l'IRF auprès des autorités de tutelle car, a-t- il dit, depuis sa création en 2012 l'Institut œuvre presque sans apports financiers.