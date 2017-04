Ile Maurice: Réseaux sociaux - Nouvelle arnaque sur Facebook

Ils se font passer pour des hommes d'origine espagnole qui habitent à Londres.

Ces escrocs qui sévissent sur Facebook envoient des friend requests à des Mauriciennes, en particulier des célibataires ayant la trentaine, et les mettent en confiance. Puis sous prétexte qu'ils leur ont envoyé un colis de cadeaux, ils leur soutirent de l'argent pour le paiement des soi-disant frais de dédouanement. La dernière à avoir écopé de ces arnaqueurs version 2.0 est Emilie, âgée de 30 ans et habitant les Plaines-Wilhems.

Il y a deux semaines, Emilie a reçu un friend request d'un homme qui, sur sa photo de profil, a un visage d'ange. En costume-cravate, ce dernier s'est présenté comme un directeur de compagnie de pétrole en Angleterre et qui a d'autres firmes en Espagne où il fait le va-et-vient. Il a avancé avoir une fille en bas âge et avoir perdu sa femme.

Emilie a accepté sa demande d'ami. Ils se sont aussi échangé leurs numéros de téléphone. «Le dimanche de Pâques, on a échangé des vœux sur WhatsApp et il m'a demandé mon adresse. Après une heure, il m'a envoyé la photo d'une valise et a écrit qu'il avait déjà posté cette valise à mon nom», a-t-elle indiqué.

Compagnie inexistante

Il lui a aussi dit qu'il lui a envoyé des chaînes en or avec des diamants, une montre en or, un ordinateur portable, un iPad et un iPhone. «Il m'a expliqué qu'il a aussi introduit une liasse de billets d'un montant de 15 000 livres et que le colis entrera au pays dans deux jours. Il m'a bernée en me disant qu'il a déjà tout payé et que je dois arrêter de me faire du souci», a-t-elle ajouté.

Le mardi 18 avril, elle a reçu un appel d'un homme aux accents africains qui travaille dans une compagnie de livraison de colis. Ce dernier lui a dit que pour les frais de dédouanement, elle doit payer $500 dans un compte appartenant à Greater World Courrier Service Company London.

D'après notre enquête, cette compagnie de livraison qui est soi-disant très connue à Londres est inexistante. Plusieurs internautes ont affirmé qu'il n'y a aucune compagnie enregistrée en Angleterre sous ce nom.