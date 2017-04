Ile Maurice: Vacances et formation - Des jeunes découvrent l'art de faire des robots

Ils sont 75, filles et garçons, alignés derrière chaises et pupitres. Ils s'affairent à écouter les explications de Raj Kumar, formateur de Kidobotikz, une firme indienne spécialisée en robotique. Sur chaque table se trouvait une véritable mine... métallique. Disques, roues, vis, tournevis, circuits et autres composants électroniques. Sur le tableau, représenté par un projecteur, une vidéo expliquait le déroulement de l'assemblage.

Les yeux rivés sur sa création, Elodie L'Amoureux, 16 ans, s'est prise au jeu : «C'est un peu difficile mais ça m'intrigue. Je veux vraiment savoir comment on fait un robot. C'est pour cela que je suis venue aujourd'hui.» Comme elle, Sabaahah Mohabuth, également âgée de 16 ans, a découvert avec fascination l'univers de la robotique. «Depuis la Form III, je me suis intéressée aux circuits électroniques. Maintenant, je les découvre pour de vrai et je me passionne pour cela», dit-elle.

Rama Seethiah, 16 ans, confie, lui, qu'il avait pour habitude de démonter des jouets et d'autres objets vers ses 6-7 ans. Dans la cuisine, sa curiosité le poussait à mélanger des substances pour connaître les réactions scientifiques. «J'ai pu découvrir des capteurs infrarouges, leurs avantages et désavantages, ainsi que les composants et circuits électroniques.»

Aspirations professionnelles

Cette formation à la robotique a non seulement permis aux jeunes de faire une incursion dans ce monde particulier mais elle a aussi contribué à dessiner des aspirations professionnelles chez certains. «Aujourd'hui, la technologie remplace tout. Là, je veux savoir comment créer un robot. C'est très intéressant comme formation. J'envisage une carrière dans ce domaine», a confié Johanan Mooneegan, 18 ans. Pour sa part, Rama Seethiah est déterminé à devenir ingénieur mécanique ou électrique.

L'initiative a été prise par le Mauritius Research Council (MRC), en collaboration avec les ministères de l'Éducation et de la Technologie. «Notre principal objectif est de promouvoir l'innovation. Et un des leviers pour y parvenir est la robotique. De plus, les enfants sont très curieux et réceptifs à ce domaine. À l'étranger, de telles formations font déjà partie intégrante du cursus. Si on parvient à les captiver dès à présent, ils pourront devenir de très bons ingénieurs», a expliqué le Dr Vickram Bissonauth, du MRC.

Et au-delà de cette formation, la MRC envisage de lancer une prochaine édition pour les vacances de décembre. «Nous sommes heureux de cet engouement, et notamment chez les filles. Nous allons continuer à consolider cette base par exemple avec des niveaux avancés pour les gagnants», ajoute le Dr Vickram Bissonauth.