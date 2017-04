Algérie: Gaïd Salah réitère l'importance accordée par l'ANP à la satisfaction des exigences de la sécurité de l'Algérie

Alger — Le Général de Corps d'armée, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, a réitéré samedi depuis la 4e Région militaire (Ouargla) où il poursuit sa visite "l'importance majeure" accordée par le Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) "à la satisfaction des exigences et impératifs de la sécurité de l'Algérie et de sa défense nationale", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Nous accordons une importance capitale à ce que les efforts laborieux consentis par l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, je dis une importance capitale, à les conjuguer et les concilier davantage avec les exigences de la sécurité de l'Algérie et de sa défense nationale et avec la préservation de l'indépendance de notre pays, de la défense de sa souveraineté et de sa quiétude et la garantie de son intégrité territoriale et sa cohésion populaire", a affirmé le Général de Corps d'Armée qui présidait, au 3ème jour de sa visite en 4e RM, une rencontre réunissant les cadres et les personnels de la Région, ainsi que des représentants de différents corps de sécurité, de la protection civile et des douanes, où il a prononcé une allocution d'orientation suivie, via visioconférence, par les éléments de toutes les unités de la Région.

"Sur cette même voie et suivant le même chemin, il incombe à nos Forces armées, dans cette région et à travers les quatre coins du pays, de conférer le plus grand soin aux missions dont elles sont chargées, de sorte à encourager et motiver l'ensemble à s'en acquitter avec compétence et au moment opportun afin d'atteindre la rentabilité requise en toutes conditions et circonstances", a-t-il poursuivi.

Il a dans ce contexte, tenu à relever, "cette rentabilité, dont les fruits ne cessent de se multiplier, grâce au sens de patriotisme, à la démarche active et dévouée et à la vigilance permanente qui caractérisent la composante humaine de nos forces armées avec toutes leurs catégories et qui sait, sans doute, tirer profit de son réservoir de connaissances et de son capital scientifique", ajoutant qu'"à ce propos, il m'est opportun de saluer l'importance majeure accordée par Son Excellence Monsieur le Président de la République Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, aux aspects cognitif, scientifique, éducatif, didactique et culturel".

Le Général de Corps d'Armée, ainsi observé que cet intérêt "se reflète dans son message adressé au peuple algérien, à l'occasion de la Journée du Savoir, exhortant les enfants de cette Patrie à suivre la lumière du savoir et de la connaissance et de se munir de la grande conscience nationale qui a distingué l'imminent savant Abdelhamid Ibn-Badis".

"Ce sont des valeurs pour lesquelles nous œuvrons, au sein de l'ANP, digne héritière de l'ALN, à ce qu'elles soient un repère qui nous guide dans notre voie de développement actif qui, grâce à Allah le Tout-Puissant, nous a placés à de très hauts niveaux dans plus d'un domaine", a-t-il assuré.

Pour le Vice-ministre de la Défense nationale, "cela ne saurait se réaliser aussi prodigieusement, voire même parfaitement, sans les grands efforts et le travail laborieux et consciencieux, pour lesquels nous avons veillé à ce qu'ils soient fournis par tous et sans exception, et sans la totale coordination et la parfaite synergie dont nous avons œuvré à l'instauration entre tous, chacun dans son domaine de responsabilité, de commandement et de gestion, et dans les limites de ses prérogatives opérationnelles et professionnelles, et dans les secteurs de sa spécialité technique, scientifique, de connaissances ou même de sensibilisation".

Par ailleurs et dans une seconde rencontre réunissant le commandement et les Etats-Majors de la Région, les commandants de secteurs opérationnels, les responsables des services de sécurité ainsi que les commandants des établissements de formation et des grandes unités, le Général de Corps d'Armée a suivi un exposé global sur le secteur de compétence présenté par le Général-Major Cherif Abderezzak Commandant de la 4e Région Militaire, suite auquel le Général de Corps d'Armée a donné un nombre de recommandations et d'instructions portant sur la nécessité de maintenir l'état-prêt au combat des unités de la Région à son plus haut niveau.

Il a alors saisi l'opportunité pour rappeler "les principaux axes constituant l'essence des instructions et orientations les concernant en tant que cadres et chefs à divers échelons et dans les limites de vos prérogatives", en les exhortant à veiller à "l'entière exécution", et observant que "leur parfait accomplissement est impératif à la réalisation des objectifs escomptés".

"Votre mission en tant que cadres de commandement exige de vous d'attacher à cet aspect l'importance qui lui sied, veillez donc à accorder un intérêt particulier à l'accomplissement de vos missions de manière à ce que vos subordonnés soient davantage motivés à mener leur devoir parfaitement, en temps réel et au moment opportun, ce qui permettra d'atteindre la performance requise quelles qu'en soient les conditions et les circonstances", a-t-il dit, ajoutant qu'il est "primordial" de rappeler le rôle de "la sensibilisation et de l'aspect moral, de par leur importance étant des facteurs déterminants pour la réussite de toute action. Pour cela, j'insiste amplement à ce que vous leur donniez l'importance requise".

Le Général de Corps d'Armée a, ensuite, inauguré plusieurs unités et structures administratives et sportives, à l'instar du siège de la 58e Brigade missiles, baptisée au nom du Chahid Adamou Mohamed El-Bahri, et le 158e Régiment Missiles, baptisé au nom du Chahid Khalil Abdelhafid, en présence des familles des deux Chouhada, auxquelles un hommage a été rendu.

En outre et à l'Hôpital militaire régional universitaire, le Vice-ministre de la Défense, a visité quelques services de santé récemment réaménagés et dotés de nouveaux équipements permettant d'assurer les soins médicaux aux personnels de la Région.

Au siège du commandement de la Région, il a inauguré le Centre régional des transmissions doté d'équipements de haute technicité, et assurant les télécommunications filaires et non-filaires, hertziennes et spatiales au profit des structures et unités de la Région.

Enfin, le Général de Corps d'armée a inauguré le Complexe Sportif Régional qui "contribuera assurément au développement et à la promotion du sport militaire au niveau de la Région, vu les structures de qualité qu'il recèle à l'image de la salle omnisports, du stade de football doté de pelouse artificielle, du parcours d'athlétisme ainsi que de l'hôtel des athlètes", conclut le communiqué du MDN.