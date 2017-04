Guinée: L'immigration clandestine au cœur de l'assemblée générale de l'UFR

Dans cette même lancée, il a rappelé que certains de ces aventurier une fois arrivée à destination veulent se retourner en Afrique à cause des difficultés dont ils sont confrontés. S'interrogeant sur le même sujet il dira " on peut aller clandestinement en Europe. Mais on ne peut pas retourner clandestinement dans ton pays d'origine une fois sur le territoire européen . C'est le cas de nos compatriotes guinéens qui sont en prison aux États-Unis d'Amérique bloqués dans la misère au nombre de 58 personnes et ils seront les premiers à être expulsés à cause de leur délinquance dont certains sont impliqués dans des tueries, du trafic de cocaïne", déplore t-il.

Selon lui, beaucoup de nos compatriotes qui vivent aux Etats Unies d'Amérique il ya plus de 20 ans qui aujourd'hui sont obligés de se cacher "parmi eux beaucoup de ces personnes n'ont pas de papier légal. ils travaillent en cachette et quel travail si vous n'aviez pas un métier bien assimilé pour vous permettre de gagner votre vie".

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.