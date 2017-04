Cote d'Ivoire: Promotion immobilière - Une structure rassure ses promoteurs

Selon Many Kouamé César, directeur d'exploitation et de la communication de ce groupe qui animait une conférence de presse ce vendredi 21 avril, tout est mis en œuvre pour que ces logements soient livrés.

Les souscripteurs à l'opération immobilière de 20.000 logements de la société Magil -Lews Holding, sur les sites de Bingerville, d'Assinie Mafia, Ahoué et Abatta, à en croire le promoteur, n'ont pas de quoi s'inquiéter. Selon Many Kouamé César, directeur d'exploitation et de la communication de ce groupe qui animait une conférence de presse ce vendredi 21 avril, tout est mis en œuvre pour que ces logements soient livrés.

« Nos 3.000 souscripteurs n'ont pas à s'inquiéter car le projet a amorcé sa phase opérationnelle. Et nous sommes dans la phase de réalisation » a-t-il lancé avant d'ajouter que Lews Holding est passé à l'étape d'attribution des lots par acte notarié à tous ses souscripteurs.

Toutefois si ce dernier reconnait que le projet a pris du retard dans son exécution car le groupe a connu « des désagréments causés par des dysfonctionnements internes » il rassure quant à la volonté de la nouvelle équipe dirigeante de doubler d'ardeur dans les travaux. « Nous avons, en plus de l'obligation de tenir nos engagement vis-à-vis de nos souscripteurs, une obligation morale de maintenir les emplois de nos salariés, et pourquoi pas créer au besoin d'autres emplois directs et indirects » défend-il.