Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a réuni une douzaine de responsables des programmes des télévisions du Sénégal le 19 avril dernier pour discuter sur un diagnostic des programmes offerts aux Sénégalais et pour se projeter dans les exigences de normes éthiques et techniques. Dix des 12 télévisions nationales en opération ont pris part à ce débat d'où il ressort un besoin en formation continue des professionnels dans ce secteur en forte évolution et à fort impact sociétal.

Des responsables de programmes des chaînes de télévision du Sénégal se sont réunies le 19 avril dernier à l'invitation du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) pour une demi-journée de réflexion et d'échanges sur la qualité des contenus diffusés par les télévisions et sur leurs responsabilités. Le thème de la rencontre portait sur « Invitation à une prospective sur les enjeux des contenus télévisuels ». Selon un document parvenu à notre rédaction, l'objectif était de discuter de l'importance de la programmation et de la manière de l'améliorer notamment dans le nouveau contexte de passage au numérique.

La rencontre a été l'opportunité de partager informations et expériences sur les conditions d'opération, de programmation et de production des télévisions confrontées à des impératifs de rentabilité, les besoins en formation des équipes techniques, donc la démarche vers plus de professionnalisation, la fonction de direction artistique si importante dans la qualité des images, du son, des décors, des maquillages et de bien d'autres choix et l'implication des divers acteurs de l'industrie culturelle nationale tels que les acteurs, les publicitaires.

Pour illustration, ont-ils souligné, si des séries telles que « Tundu Wundu » ou encore « Dinamanekh » sont aujourd'hui reconnues, primées au Fespaco, achetées et diffusées sur la Tnt, c'est bien parce que les producteurs de ces émissions respectent les normes techniques de la création audiovisuelle et investissent dans la professionnalisation de leurs équipes qui doivent négocier le virage numérique.

Commissions de visionnage

Cet échange entre a débouché sur des recommandations fondamentales : le besoin d'un plan de formation pour les différents profils professionnels qui interviennent dans la production et la programmation : écriture de scénario, réalisation, technique de son, de l'image... Les participants ont reconnu que la télévision gagnerait à faire de la qualité, car l'enjeu aujourd'hui est de conquérir le marché international avec la transition vers le numérique.

Ainsi, ils ont bien accueilli le rappel à instaurer des commissions de visionnage au sein des télévisions pour jouer le rôle de filtre. Certaines ont demandé un accompagnement pour mettre cette structure en place.

Dix télévisions ont pris part à cette rencontre : la Rts, la 2Stv, la Tfm, la Rdv, Touba TV, Al Mouridiya TV, Mourchid TV, Lamp Fall TV, la Lcs et Dtv. Deux chaînes de télévision n'étaient pas représentées : Walf TV et Sen TV.

Selon le Cnra, la prochaine étape dans ce processus est la tenue d'un atelier technique de formulation de normes de création et de production de contenus, à l'intention des réalisateurs, producteurs, responsables de programmes et acteurs, ces 25 et 26 avril.