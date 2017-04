Sénégal: Célébration de la journée mondiale du livre - 8.000 ouvrages remis aux bibliothèques universitaires et Clac

Un important lot de livres, 8.000 ouvrages au total, a été symboliquement remis aux cinq bibliothèques universitaires publiques et aux bibliothèques régionales. La remise de ces lots d'ouvrages s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, prévue demain.

Pour marquer la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le ministère de la Culture et de la Communication a procédé hier, au Grand Théâtre, à la remise symbolique d'un important lot d'ouvrages, au total 8.000, destiné aux cinq bibliothèques universitaires publiques, aux bibliothèques régionales et aux Centres de lecture et d'animation culturelle.

Selon le directeur du Livre, Ibrahima Lô, cette dotation de 8.000 ouvrages est acquise sur budget d'investissement du ministère au cours des deux dernières années. « Notre mission est d'accompagner le développement du livre et de la lecture à l'échelle du pays. Nous avons donc sélectionné, pour cette année, les bibliothèques de l'Enseignement supérieur public et privé, les bibliothèques adossées aux centres culturels régionaux et une vingtaine de centres de lecture qui sont les principaux bénéficiaires », indique-t-il. Interpellé sur le recul par rapport à l'intérêt accordé au livre et à la lecture, Ibrahima Lô invite à nuancer cette perception. « Nous passons beaucoup de temps sur Internet avec nos téléphones et il faut reconnaître que sur Internet, nous lisons et écrivons également beaucoup. Donc les paradigmes de cette appréciation méritent d'être revisités car la remarque n'est quand même pas absolue », argue M. Lô.

Aussi, suggère-t-il de corriger cette distance entre l'usager et le produit, livre en créant à la maison un environnement qui permette de centraliser l'intérêt des enfants sur le livre et la lecture. La seconde solution, c'est celui de l'enseignement et de la formation. « Il est important, et les pédagogues s'en préoccupent beaucoup, de travailler à renouveler les approches, les postulats pédagogiques pour qu'on puisse apporter les réponses les plus adaptées à ces paradigmes », dit-il. Présidant la cérémonie de remise de ces lots d'ouvrages, le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Birane Niang, indique que cette journée participe à la reconnaissance du service de l'humanité par nos écrivains et de la promotion du livre par nos écrivains et la protection de leurs droits. A l'en croire, le livre joue un rôle essentiel dans l'acquisition du savoir et du savoir-faire dans la société et permet de préserver et d'illustrer les éléments du patrimoine culturel d'une communauté ou d'un pays.

Promotion du livre

« Dans la stratégie de développement culturel du ministère, le livre occupe une place de choix. Ce qui justifie la somme de 100 millions de FCfa consacrée sur le budget consolidé d'investissement par le ministère ces 2 dernières années, sans compter la somme de 200 millions de FCfa que l'Oif a mis à notre disposition dans le cadre d'une convention pour acquérir du matériel pédagogique et didactique pour développer les collections de vos bibliothèques, les centre de lecture et permettre de mieux satisfaire les besoins des utilisateurs », fait savoir Birane Niang. Se prononçant sur la commémoration anticipée de cette Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, M. Niang l'explique par le fait que les autorités du ministère de la Culture vont se rendre, ce 23 avril, à Conakry car il est décrété par l'Unesco, cette année, comme capitale mondiale du livre et le Sénégal a été choisi par les autorités guinéennes comme invité d'honneur à cette manifestation.

Les bénéficiaires des lots d'ouvrages n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Le directeur de la Bibliothèque centrale de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Malamine Diouf, a salué cette initiative de distribuer des livres sur un large spectre qui va des bibliothèques universitaires aux Clac. « Pour une bibliothèque, recevoir des livres est un excellent plaisir. Nous pensons que le ministère va continuer à mailler le territoire d'espace d'accès au livre car c'est en même temps un espace d'accès au savoir », dit-il. Même remarque pour le représentant du Clac de Joal-Fadiouth, Paul Ndiaye qui se dit très content de recevoir ces livres parce que qu'il est très important de vulgariser le livre et surtout de sensibiliser les jeunes pour qu'ils aient à nouveau le goût de la lecture.