Sénégal: 16ème édition Tour du Sénégal - 12 équipes sur le départ ce matin

Elles seront finalement 12 équipes à prendre le départ ce matin pour la 16e édition du Tour cycliste du Sénégal ; car aux dernières informations, le Maroc et le Burkina Faso n'effectueront pas le déplacement pour diverses raisons. Idem pour l'équipe guadeloupéenne de Team Vélo + Basse Terre qui ne sera pas de la partie.

Mais de la qualité, il y en aura dans ce Tour 2017 avec la belle bataille attendue entre Anglais, Français, Allemands, Hollandais et Belges. Côté africain, si l'équipe d'Algérie ne sera pas là cette année pour défendre son titre remporté l'année dernière, par contre le club Vc Sovac représentera les couleurs algériennes, de même que la Rd Congo qui revient en force pour jouer les trouble-fêtes aux côtés des Sénégalais (Sénégal A et B), des Maliens et des Gambiens.

6 étapes en ligne et 2 circuits fermés constitueront le menu qui sera servi aux coureurs durant 8 jours de course à travers villes et villages du Sénégal. Pour un total de 1082 km. Le premier coup de pédale sera donc donné ce matin avec la première étape Dakar-Niayes-Thiès longue de 144km ; demain la plus longue étape de cette édition conduira les coureurs, sur 182,5 km, de Thiès à Saint-Louis.