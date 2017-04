Sénégal: Dr Ndongo Mbaye insiste sur l'importance du triptyque lecture-écriture-écoute

Le Comité de sélection de The Africa Road Builders a décidé, récemment, de… Plus »

"Les jeunes ont aujourd'hui perdu le sens de l'écoute et de la lecture, avec le développement des nouvelles technologies. Ils subissent l'influence des réseaux sociaux, tant sur le côté positif et que négatif", a-t-elle dit.

Il est aussi Professeur associé en Communication et Sociologie à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et à l'Institut de Formation en Administration des Affaires (IFAA) à Dakar.µ

"L'oralité et l'écoute, favorisent la bonne compréhension et la maitrise des sciences de l'audition", a dit M. Mbaye, Ndongo Mbaye, Docteur-es-lettres, poète, auteur de "Amours Savanes", "Les Lézardes du Silence", "Ombres" (éditions Acoria), "Les poètes meurent aussi" (2016).

L'oralité et l'écoute permettent de transmettre le savoir, de restituer l'histoire, dans le concept "dire, lire et écouter", a dit le conférencier, rappelant qu'aucune culture ne peut se développer sans l'utilisation des langues nationales dans son système éducatif.

Thiès — Dr Ndongo Mbaye, écrivain, sociologue et journaliste, a insisté samedi sur l'importance du triptyque lecture-écriture-écoute dans la transmission savoir lors d'une conférence publique axée sur le thème : "Lecture, écriture et écoute : une source du savoir".

