Congo-Brazzaville: Mossaka - Les agriculteurs invités à produire davantage

Outre les inondations, principales obstacles pour le développement de ces différentes activités, l'apparition des hippopotames le long du fleuve Congo, à 15 km de Mossaka, ne facilite pas non plus le travail des pêcheurs, a-t-on appris.

Signalons que les acteurs des filières citées ci-dessus, sont confrontés entre autres, au manque de matériels agricoles, d'aliments de bétail et de poissons ainsi que des moyens financiers et roulants.

Afin de relever ce défi majeur, une agence de l'élevage et de pêche à Mossaka est en cours de création, a annoncé le ministre. Elle apportera non seulement une assistance technique aux acteurs de ces filières, mais surtout leur faciliter l'accès aux financements auprès des établissements de crédits de leur localité.

Le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Henri Djombo a invité les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs de Mossaka à s'impliquer dans leurs activités afin d'amener le Congo à l'autosuffisance alimentaire.

