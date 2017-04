Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Les ONG s'investissent en vue d'améliorer l'univers carcéral au Congo.

Le Consortium panafricain des droits de l'homme et de la lutte contre la toxicomanie (CPDHLT) en collaboration avec les ONG et associations partenaires défendant des droits de l'homme a entrepris le 18 avril le monitoring des lieux de détention de Pointe-Noire. Jérôme Magnokou, directeur départemental des droits humains et des libertés fondamentales de Pointe-Noire et les agents de la force publique ont pris part à l'activité.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Mandat » sur la promotion de lutte contre la torture dans le département de Pointe-Noire. Agir ensemble pour les droits de l'homme (AEDH), une ONG française, est porteuse du Projet qui bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne. Ce projet, qui va durer douze mois, vise l'amélioration des conditions de vie des citoyens en détention.

Ainsi, les représentants de la Maison d'arrêt de Pointe-Noire ; du commissariat central de Pointe-Noire ; de la gendarmerie ; de l'église catholique ; du tribunal de Grande instance de Pointe-Noire ; de l'association de défense des droits des consommateurs et des ONG partenaires ont visité les lieux de détention de Pointe-Noire pour se rendre compte des conditions d'incarcération et de détention des citoyens afin de faire le cas échéant un plaidoyer à l'endroit des autorités compétentes pour une éventuelle amélioration desdites conditions.

Au commissariat central comme au commissariat de l'arrondissement 1 Lumumba, la délégation a déploré les mauvaises conditions d'hygiène dans les geôles, la surpopulation carcérale, la vétusté des lieux de détention, les problèmes de nutrition des détenus...

Le monitoring trimestriel dans les lieux de détention, les ateliers de formation à l'endroit des agents de la Maison d'arrêt et de la Force publique ainsi que l'accompagnement juridique des victimes de la torture et l'animation d'un service d'accueil des victimes de la torture prévus pendant les douze mois du projet vise l'amélioration de l'univers carcéral au Congo mais aussi la recherche des solutions contre la torture, les arrestations arbitraires, les traitements cruels, inhumains et dégradants à l'endroit des citoyens.