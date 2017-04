Congo-Brazzaville: Département de la Cuvette - Mossaka doté d'un marché moderne

Le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Henri Djombo, a inauguré le 20 avril, le marché moderne de Mossaka centre. Réalisée par le Projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes rurales (Pdarp), cette infrastructure permettra désormais aux commerçants de cette localité de vendre leurs produits agricoles et halieutiques dans de meilleures conditions.

Construit par la société Oldies Services, ce bâtiment d'un niveau dont le coût global est de 300 millions de FCFA comprend entre autres, 131 étals, 18 boutiques, un magasin de stockage, un bureau pour le régisseur un autre pour le comité du marché puis des latrines.

« Nous espérons que le comité de marché sera mis à contribution pour que cet ouvrage soit un modèle de gestion communautaire », a interpellé Henri Djombo.

Contente d'avoir reçu un étal pour vendre ses poissons, Nadine Mazaombé, une commerçante a dit : « Je remercie le Pdarp qui a pensé à nous construire un marché. Je suis désormais à l'abri du soleil surtout des pluies qui s'abattent presque tous les jours ».

Notons que dans le but de soutenir les populations dudit district, le Pdarp a appuyé plus de six groupements agricoles en mettant en place des microprojets d'agriculture et de pêche. Des formations de renforcement de capacité ont été de même organisées au profit des pêcheurs.

Signalons que cette cérémonie d'inauguration avait connu la participation du député de la circonscription de Mossaka I, Raphaël Mokoko et de la présidente du Conseil départemental de la Cuvette.

Une piste agricole réhabilitée à Abala

Après la localité de Mossaka, la délégation du ministère de l'Agriculture et celle du Pdarp conduites à cette étape de la mission, par le directeur de cabinet du ministre de tutelle, Michel Elenga, s'étaient rendues à Abala, dans le département des Plateaux.

Ici, les deux délégations ont réceptionné la piste agricole située sur l'axe Itomba-Eboyo 2 réhabilitée en trois mois par la société Sarlu, grâce au Pdarp. Longue de 28 km, cette piste va désenclaver les villages avoisinants tels Itomba, Ebongo 2, Leboa, Mbangouni, Obemé etc.

Elle permettra aussi aux populations de ces différents villages d'évacuer facilement leurs produits agricoles dont le principal est le gnetum africanum communément appelé "Coco", vers les grands centres de consommation.

Remerciant le gouvernement pour cette action, le sous-préfet du district d'Abala, Pierre Mbola, a émis le souhait de voir d'autres pistes rurales d'intérêt économique de ce district être réouvertes afin de desservir d'autres zones rurales enclavées. Il s'agit des pistes Abala-Essanga sur 92km, Abala-Akou sur 89 km, Mboué-Abala sur 85km enfin Abala-Ossélé long de 37 km.

Créé en 2008 grâce au cofinancement du Congo et de la Banque mondiale, le Pdarp se clôture à la fin de ce mois d'avril. En cinq ans de mise en œuvre, ce projet a réhabilité 1331 pistes rurales et construit 41 infrastructures de marchés à travers le pays.