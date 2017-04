Congo-Brazzaville: Recrudescence de violences dans le Pool - Le MCDDI invite les militants à la vigilance

« Le MCDDI demande au gouvernement de tout mettre en œuvre afin de mettre hors d'état de nuire les terroristes du pasteur Ntoumi qui ne cessent de plonger le Pool dans l'insécurité. Il lance un vibrant appel aux militants et sympathisants en vue d'aider la Force publique, en dénonçant toute présence de ces terroristes autours d'eux », a conclu le MCDDI, appelant tous les Congolais à soutenir les efforts de paix et de sécurité déjà amorcés par le président Denis Sassou N'Guesso.

Le MCDDI qui se dit être attaché aux valeurs de paix et de concorde nationale, a condamné et fustigé ces agissements du Pasteur Ntoumi et sa bande.

Dans cette déclaration rendue publique par Théo Joseph Senga, secrétaire général aux relations extérieurs et à la coopération, chargé de la diaspora, le MCDDI estime que cette énième « lâche attaque » de Ninjas contre un détachement militaire en poste, n'est pas de nature à restaurer la paix et la sécurité dans le Pool.

Suite aux exactions perpétrées récemment par les Ninjas Nsiloulou, contre les éléments de la force publique aux environs de Mayama, le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) a rendu publique, le 22 avril à Brazzaville, une déclaration dans laquelle il fustige cet acte odieux, mais appelle ses militants à plus de vigilance.

