Congo-Brazzaville: Musique - Youyou Mobangue dit De Brazza lance son premier opus « Raison »

La présentation et la sortie officielle de cet album aux chroniqueurs de musique ont eu lieu la semaine passée au bar Baba boom à Bacongo dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, au cours d'une conférence de presse.

C'est un album de cinq (5) titres produit par Andrew BGF production. Il s'agit de : Générique Kitotolo ; Lisapo ; Tiyala ; La vie (chanté en featuring avec Casimir Zoba Zao) ; et Ndin-Ndin. Il est structuré en plusieurs genres musicaux, à savoir deux génériques que sont : Générique Kitotolo et Ndin-Ndin ; plus deux saccadés que sont : Lisapo et Tiyala ; puis un afrobeat La vie.

L'album « Raison », a expliqué son auteur-compositeur Youyou Mobangue dit De Brazza, est accompagné de la nouvelle danse « Ndindin », qui signifie ne pas avoir des soucis mais avoir un moral toujours haut, blindé.

Pourquoi le titre « Raison » ? l'artiste répond. « C'est même dit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est ce que j'ai fait. Je trouve que j'ai grandi, il était temps pour moi de libérer mes parents et aller voler de mes propres ailes. C'est sans polémique. »

Quant à son featuring avec Casimir Zoba Zao, Youyou Mobangue a avoué qu'il a toujours été fan de ce grand nom de la musique africaine et mondiale si bien qu'il l'interprète dans son style teinté d'un peu d'humour mais disant des choses profondes. « La vie n'a que trois lettres, mais avec trop de problèmes. C'est une chanson écrite en français. »

S'agissant de la piraterie, un véritable fléau qui gangrène actuellement la musique congolaise, Youyou Mobangue dit que son producteur a contourné la difficulté en vendant l'album original à 1.000 FCFA ; une manière de casser les pirates. Cet opus est vendu au marché Total, au siège de l'orchestre Porte na porte au bar Baba boom, ...

Quant à la promotion, l'artiste a affirmé que son producteur va le faire jouer partout où besoin sera. Il a loué également le dynamisme de ce producteur qui a accepté de le soutenir en produisant cet album, alors que nombreux s'en occupent plus, disant que la production phonographique devient disponible.

Accompagné de son orchestre Porte na porte, il a interprété quelques morceaux de cet opus au cours de cette conférence de presse. Youyou Mobangue a profité de l'occasion pour présenter tous ceux qui composent l'effectif de cet orchestre.

Pour ceux qui ne connaissent pas l'artiste, Youyou Mobangue dit De Brazza est un ancien sociétaire des orchestres Karaoké K, Bana Poto-Poto, Extra musica... Révélation 2017 de la musique africaine, il se considère aujourd'hui comme un enfant qui a fini ses études. Il était normal qu'il crée son propre foyer et qu'il soit maitre de son avenir. Ambition justifiée mais pénible et qui demande des soutiens. Heureusement que BGF production s'est associé au projet.