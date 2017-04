Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - Renaissance du Congo tient tête à l'ogre Mazembe à Kinshasa

Récemment qualifié pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération, le TP Mazembe bénéficiait de la faveur des pronostiques face au FC Renaissance du Congo, même si la rencontre avait été programmée à Kinshasa. Mais au finish, les deux équipes se sont renvoyées dos à dos, par un but partout.

Le FC Renaissance du Congo a imposé un match nul d'un but partout à l'ogre du football national, le TP Mazembe, le jeudi 20 avril 2017 au stade des Martyrs de Kinshasa, en match de la quatrième journée du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football. Pour cette rencontre, le coach Pamphile Mihayo Kazembe, récemment confirmé entraîneur principal du TP Mazembe, a placé le portier international ivoirien Sylvain Gbohouo dans les perches. En défense, on a retrouvé, Kevin Mondeko, Salif Coulibaly, Issama Mpeko, Miché Mika (remplacé par Deo Kanda), Kalaba, Trésor Mputu, Ben Malango (remplacé par Patou Kabangu), Meschak Elia (remplacé par Adama Traoré). Du côté de Renaissance du Congo, le technicien ivoirien François Guehi Mouguehi a titularisé Guy-Serge Mukumi dans les buts, et dans le champ Christian Ngimbi, Djuma Shabana, Silva Wanderley, Ayuk Taku (remplacé par Kazadi Okito), Jésus Muloko, Mukoko Lenga, Roddy Manga Dianzenza alias Sissoko (remplacé par Da Silva Morales), etc.

Mazembe a rapidement mené au score dès la 9e minute sur un but de l'expérimenté Trésor Mputu qui a déjoué la vigilance de la défense des Renais. Mais les poulains de l'entraîneur François Guehi ont pris le jeu à leur compte, monopolisant le cuir au milieu de terrain. Et sur une lourde frappe de plus de 30 mètres, le latéral gauche international Christian Ngimbi a trompé le portier ivoirien Sylvain Gbohouo, un peu perdu par la trajectoire du ballon.

À la fin de la première période, les deux ont été à égalité d'un but partout. Au retour des vestiaires, Mazembe a multiplié des assauts devant la cage gardé par Guy-Serge Mukumi. Rainford Kalaba, Deo Kanda, et les autres ont tous manqué de réussite même lorsque la défense de Renaissance du Congo ne pouvait par moment plus suivre le rythme de la partie. Mais au finish, un but partout, un résultat important, face à un ogre du football national, pour ce jeune club fondé en 2014 d'un schisme avec le Daring Club Motema Pembe et qui fait du chemin, tenant tête aux « grands clubs » du pays, et qui fait bouger les lignes pour se créer un espace dans la cour du grand du football national.

L'on note qu'avec ce match nul, Renaissance du Congo rejoint l'AS V.Club en deuxième position au classement provisoire avec cinq points, alors que le fauteuil du leader est occupé par le Daring Club Motema Pembe avec sept points glanés. Le TP Mazembe joue pour sa part son deuxième match du Play-Off et n'a pu engranger que deux points. Le TPM, qui vient de se qualifier pour la phase des groupes de la Coupe de la Confédération aux dépens de la Jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie, joue son troisième du Play-Off contre Bukavu Dawa au stade de la Concorde de la commune de Kadutu à Bukavu dans la province du Sud-Kivu.