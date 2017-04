Congo-Kinshasa: La dépouille de l'opposant Etienne Tshisekedi sera rapatriée le 12 mai

Les obsèques d'Etienne Tshisekedi auront-elles enfin lieu ? Depuis son décès le 1er février 2017, le corps de l'opposant est toujours conservé dans une morgue à Bruxelles. Selon sa famille et son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), la dépouille sera rapatriée le 12 mai prochain. Ce serait alors le dénouement de deux mois et demi de tergiversations.

Selon l'UDPS, Etienne Tshisekedi sera enterré au siège du parti, dans l'est de Kinshasa. L'Union pour la démocratie et le progrès social obtiendrait alors gain de cause, car depuis le décès de l'opposant, l'UDPS réclame que son ex-leader soit inhumé en son bastion de Limete.

La dépouille mortelle de l'illustre disparu sera exposée au Palais du peuple pour les hommages populaires mérités. [...] Nous sollicitons la sécurisation des obsèques par les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo, ainsi que par celles de la Monusco, conformément à la résolution 23-48 du Conseil de sécurité des Nations unies

Les autorités congolaises, de leur côté, avaient proposé un caveau au cimetière de la Gombe, à Kinshasa.

Le 11 mars 2017, le transport du corps est acté, mais la famille change d'avis au dernier moment. Elle explique que le site du cimetière ne convient ni au peuple ni aux militants de l'UDPS.

En filigrane, un point d'achoppement politique existe : la nomination du nouveau Premier ministre, issu du Rassemblement, principale coalition d'opposition. L'UDPS réclamait que cette nomination intervienne avant les obsèques de sa figure historique. Cette nomination a eu lieu, mais Bruno Tshibala, le nouveau Premier ministre, est un dissident du parti, contesté au sein de l'opposition.

Alors est-ce que cela signifie que l'imbroglio est enfin levé ? Si les autorités congolaises prennent acte de ce retour, le problème du lieu de l'inhumation d'Etienne Tshisekedi ne semble pas encore résolu.

On prend acte même si l'on n'a pas été consulté au préalable. [...] Nous avons encore beaucoup de temps ; je pense qu'il ne faut pas spéculer. [...] On se mettra d'accord pour un enterrement digne. [...] On va trouver un compromis. [...] Nous savons comment aborder les questions, en tant qu'Africains