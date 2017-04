Algérie: Pour l'adoption de normes internationales dans la gestion des bibliothèques et des espaces de lecture

La bibliothèque principale de lecture publique aspire à constituer un fond documentaire propre à la wilaya d'Alger constitué de livres, de revues, de photos et de timbres postaux, dans le but de préserver la mémoire de la capitale.

Parmi ces projets figure aussi l'initiative "Lecture pour tous", placée sous le thème "Iqraa" visant à favoriser l'accès d'un maximum de citoyens au livre au niveau de la capitale. Ce projet concernera les établissements hospitaliers, les places publiques, les transports publics et les espaces de loisirs (Dounia Parc, la forêt de Bouchaoui et le lac de Réghaïa), ainsi que certains établissements pénitentiaires.

A cette occasion, M. Djemaa a évoqué plusieurs nouveaux projets, dont celui des bibliothèques de plage à travers l'organisation au niveau de la Sablette d'une foire du livre et d'un café littéraire durant tout un mois en plus des bibliobus qui sillonneront plusieurs plages durant la saison estivale.

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, qui a assisté à l'ouverture de cette journée d'étude, a affirmé que les services de la wilaya étaient disposés à œuvrer avec le secteur de la Culture à l'ouverture d'espaces de lecture publique et à contribuer à toute initiative et activité allant dans ce sens, à l'instar des bibliothèques mobiles sur les plages en été.

Intervenant à l'ouverture d'une Journée d'étude sur les bibliothèques et la lecture publique dans la wilaya d'Alger, organisée par la direction de la culture de la wilaya au Palais de la culture, M. Mihoubi a rappelé les efforts consentis pour l'ouverture de bibliothèques et d'espaces de lecture à travers différents quartiers de la capitale, notamment les nouveaux quartiers pour inciter notamment les enfants à la lecture.

