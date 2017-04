Algérie: L'accomplissement du devoir électoral est "la meilleure voie à même de préserver la sécurité et la stabilité" (M.Bedoui)

Boumerdes — Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui a affirmé samedi à Boumerdés, que l'accomplissement du devoir électoral par le citoyen, le 4 mai prochain, est " la meilleure voie à même de préserver les acquis de sécurité et de stabilité", appelant les walis et les présidents des APC à effectuer des campagnes de proximité en direction des citoyen en vue de les sensibiliser et les inciter à participer au prochain scrutin.

"La meilleure voie à même de préserver les acquis de sécurité et de stabilité retrouvées grâce à la Charte de paix et de la réconciliation nationale et aux lourds sacrifices consentis, sera l'accomplissement par le citoyen de son devoir électoral", a affirmé M.Bedoui lors d'une réunion avec les présidents des APC de daïra de Bordj Menail dont le nouveau siège a été également inauguré.

"L'Algérie a vécu un isolement international et enduré seule les affres du terrorisme", a indiqué le ministre affirmant que les élections législatives du 4 mai prochain " sont un ensemble de défis qui doivent être relevée, le jour du scrutin, par toute personne consciente des périls terroristes et des situations que connaissent les pays limitrophes".

" Avec les quantités d'armes saisies, l'objectif de tous les groupes terroristes qui sont neutralisés est évident: nous sommes ciblés, a encore affirmé M.Bedoui qui cite à ce propos," les dernières tentatives terroristes enregistrées dans la wilaya de Constantine".

Qualifiant la campagne électorale actuelle de "responsable", étant donné, poursuit le ministre, que " tous les jours, nous entendons les partenaires politiques (les partis-candidats) appeler à la préservation des acquis de sécurité et de stabilité" lors de leurs activités inscrites au titre de la campagne.

M. Bedoui a également appelé les présidents des APC et les walis à " mener des campagnes de proximité au profit des citoyens en vue de les sensibiliser sur l'impératif de participer au scrutin" , soulignant à cet effet, que des instructions fermes ont été données concernant la délivrance de la carte d'électeur et que les services de son département travaillent " en parfaite coordination" avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE).

Le travail de sensibilisation auquel les walis sont appelé à faire et qui porte sur l'importance de participer aux prochaines échéances, "relève de leurs prérogatives", a précisé M.Bedoui qui ajoute que l'Algérie " avec sa nouvelle constitution, franchira le cap des élections et sera à la hauteur des ambitions de son peuple".

Par ailleurs, M.Bedoui a poursuivi sa visite dans la wilaya de Boumerdés par l'inspection de plusieurs chantiers de développement et par l'inauguration d'autres relevant des secteurs des collectivités locales, sport, industrie, habitat et urbanisme.